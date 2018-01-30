Кровавая и голубая: кого затронет суперлуние

Три в одном

31 января одновременно состоятся суперлуние, полное лунное затмение и «голубая луна» — второе полнолуние за месяц. В прошлый раз такое сочетание наблюдалось в 1982 году, повторится оно только в 2037.

Реклама

За ходом затмения смогут наблюдать жители почти всей России. Также затмение будет видно на Украине, в Беларуси, Молдове, Прибалтике. Кроме того, за ним могут последить жители западной части Северной Америки, Канады, стран Азии, Гавайских островов, Аляски. А вот жители Южной Америки и Африки окажутся без этого зрелища.

Во вторник, 30 января, Луна окажется в 359 тыс. км от Земли.

31 января в 13:49 МСК Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Оно плохо различимо невооруженным глазом, но по мере приближения Луны к краю земной тени будет все более заметным. В 14:48 Луна начнет погружаться в тень Земли. Полностью погрузится она к 15:51. Максимальная фаза затмения наступит в 16:29, когда Луна окажется вблизи центра земной тени. Всего Луна проведет в земной тени более часа.

Выход из земной тени начнется в 17:08. В это время Луна взойдет над горизонтом и приобретет красновато-бурый, «кровавый» оттенок. Окончательно Луна выйдет из тени через два часа — в 19:09.

NASA

«Я называю это лунным Супербоулом», — шутит исследователь NASA Ной Петро.

Для наблюдения за редким явлением астрономы используют телескопы, расположенные на Гавайских островах.

«Луна — один из самых удивительных объектов в Солнечной системе. Изучение поверхности Луны, ее геологии — ключ к пониманию нашей Солнечной системы», — считает Петро.

NASA собирается провести трансляцию затмения, используя телескопы в Калифорнии и Аризоне. Начнется она в 5:30 EST (13:30 МСК).

Одновременное сочетание трех астрономических явлений вынудило NASA отключить аппаратуру зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), искусственного спутника Луны. Для работы зонд использует солнечные батареи. Когда Луна оказывается в тени Земли, и солнечный свет не доходит до спутника, тому приходится переключиться на питание от аккумулятора.

«Мы запустили двигатель, чтобы расположить спутник в наилучшей возможной позиции — мы должны продержать его на свету так долго, как сможем. Иными словами, мы минимизировали время, которое он проведет в тени», — поясняет Петро. Он отмечает, что отключение аппаратуры — лишь дополнительная мера, которая позволит обезопасить зонд. Во время предыдущих затмений, однако, аппаратура продолжала работать и собирать данные. Кроме того, перед вхождением в тень приборы будут дополнительно нагреты, чтобы снизить нагрузку на них.

Берегись, мотоциклист!

Во время суперлуния видимый диаметр Луны увеличивается на 14 процентов (по сравнению с минимальным), а диск может стать ярче на 30%.

Несмотря на усиленное внимание прессы к суперлунию, астрономы не видят в нем чего-то, заслуживающего особого внимания, ведь разницу в размере видимого диска Луны нельзя зафиксировать на глаз — сделать это можно только при помощи приборов. Разве что это лишний повод заставить людей взглянуть на небо и вспомнить об астрономии.

«Суперлуния — это отличная возможность людям начать наблюдать за Луной не только в такие дни, но и каждый раз, как представится возможность», — уже отмечал ранее Петро.

А вот американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон относится к шумихе по поводу суперлуний критически — по его мнению, она дискредитирует приставку «супер».

«Если в прошлом месяце полнолуние взять за пиццу диаметром 16 дюймов, то в этом суперлуние станет пиццей в 16,1 дюйма. Я просто напоминаю»,

— написал он в своем твиттере по поводу одного из предыдущих суперлуний.

Тем не менее поводы обратить пристальное внимание на суперлуния есть. Недавнее исследование, опубликованное американскими учеными, выявило необычную закономерность, связанную с полнолуниями — в это время для мотоциклистов значительно возрастают шансы погибнуть.

Ученые проанализировали смертельные ДТП в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они рассмотрели более 13 тыс. аварий, произошедших за 1482 дня в темное время суток, с 16:00 до 8:00, в 1975-2014 годах в США. Аварии в светлое время суток не учитывались.

494 рассмотренных ночи приходились на полнолуние. По расчетам исследователей, в эти ночи произошло 4494 аварии, остальные – до полнолуния или после. Ночи, когда луна вообще не появлялась, не учитывались. Всего за 988 оставшихся ночей произошло 8535 аварий.

Иными словами, на каждую ночь с полнолунием приходилось 9,1 смертельных ДТП, а на любую из оставшихся — 8,64. По сравнению с прочими ночами, на каждые две ночи с полнолунием приходилась одна дополнительная авария.

Анализ ДТП в других странах показал аналогичные результаты.

Более того, риск дополнительно возрастал во время суперлуния — максимального сближения Луны с Землей, когда Луна оказывается в среднем на 30% ярче, чем при обычном полнолунии. За 65 суперлуний, попавших в выборку, погибли 703 мотоциклиста, т. е. в среднем по 10,82 за ночь. Иначе говоря, на каждую ночь с суперлунием приходилось по две дополнительные смерти.

Эпилептики могут спать спокойно

Лунное затмение также часто привлекает внимание изданий, далеких от науки — они публикуют информацию о том, как затмение способно повлиять на поведение человека, его физическое и психическое здоровье. Большинство подобных суждений опровергаются научными исследованиями. Положение Луны в небе не влияет на обострение психических заболеваний, количество припадков у эпилептиков и количество травм.

Исследователи из Вашингтонского университета изучили более сотни примеров лунного воздействия, но так и не нашли достоверных подтверждений, что какие-либо связанные с Луной явления заметно влияют на здоровье и поведение людей.

Однако психологи советуют быть осторожнее мнительным людям: вера во влияние Луны на их состояние и связанные с ней переживания действительно могут привести к каким-либо физическим эффектам — слабости, апатии, перепадам артериального давления, паническим атакам.

«Особенно внимательны к себе должны быть люди внушаемые, мнительные, страдающие пограничными состояниями, психическими заболеваниями, повышенной тревожностью, ослабленные вследствие лечения или заболеваний. В этот день им лучше не принимать серьезных решений, интеллектуально не перенапрягаться, не планировать важных событий, желательна однодневная диета или снижение количества принимаемой пищи», — рассказала «Газете.Ru» психолог-консультант Арина Липкина.