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В миллиметре от смерти: ребенок выжил с шурупом в мозге

Нейрохирурги в США извлекли из черепа ребенка 15-сантиметровый шуруп

Drs. Al Cohen/Twitter.com

Нейрохирурги в США извлекли из черепа ребенка 15-сантиметровый шуруп — на голову мальчика свалилась доска. Врачи отмечают, что если бы шуруп отклонился хотя бы на миллиметр, мальчик бы погиб от кровотечения.

Семиклассник из США чудом выжил после того, как его голову пронзил 15-сантиметровый шуруп, вошедший в мозг. О необычном случае нейрохирурги рассказали каналу CNN.

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13-летний Дариус Форман помогал двоюродным братьям строить дом на дереве, когда сорвался с ветки и упал на землю. Вслед за ним полетела и полутораметровая доска с 15-сантиметровым шурупом.

Когда мальчик поднялся, оказалось, что шуруп вошел в череп, прикрепив доску к голове.

В таком виде его и застала тетя, подоспевшая на помощь через несколько секунд.

«Я думал, у меня что-то в волосах застряло», — рассказал мальчик изданию Delmarva Now.

Тетя быстро уложила мальчика на землю и вызвала медиков. Но даже они не сразу поняли, в каком опасном положении оказался Дариус. Шуруп не только повредил его череп, но и вошел в мозг в области верхнего саггитального синуса, крупной вены, расположенной между полушариями мозга и направляющими кровь от него к сердцу. Если бы шуруп пронзил вену, мальчик бы погиб от кровоизлияния.

«Еще бы миллиметр — и он бы истек кровью», — отмечает нейрохирург Алан Коэн.

Прежде, чем удалять шуруп, предстояло избавиться от доски. Из-за ее размеров мальчика не удавалось даже погрузить в машину скорой помощи. Тогда было решено отпилить часть доски, оставив около 60 см. Так Дариуса получилось доставить в местную больницу.

После рентгена было решено отправить мальчика для операции в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Медикам пришлось одолжить вертолет у полиции — больничный оказался недостаточно большим.

@HopkinsKids/Twitter.com

Наконец, врачи приступили к операции. Нейрохирург Шенадоа Робинсон избавилась от остатков доски и верхней части шурупа.

«Опасность была в том, где он был расположен, — поясняет Коэн. — Именно это делало травму такой серьезной. Мальчик мог истечь кровью. Шуруп был как бомба замедленного действия...».

К счастью, спустя семь часов после получения травмы врачи смогли извлечь остатки шурупа вместе с небольшими осколками черепа и сгустками крови, образовавшимися в области травмы.

По словам врачей, они проделали практически ювелирную работу. Им пришлось рассверлить череп вокруг шурупа.

«Если бы мы попытались выкрутить его, это могло привести к обильному кровотечению, — объясяет Коэн.— Мы тщательно просверлили кость до мозговой оболочки, чтобы добраться до шурупа».

На место удаленного фрагмента черепа врачи установили титановую пластинку. А остатки шурупа они подарили Дариусу — на память о его несостоявшемся знакомстве со смертью. Он был выписан из больницы в свой 13-й день рождения.

Сотрудники больницы украсили его палату и помогли устроить вечеринку в честь фантастического поворота событий, которые могли закончиться совсем иначе.

«На то, что этот мальчик выжил, а не умер, повлиял миллиметр, — считает Коэн. – Мы могли бы и не узнать, что с ним такое произошло. Это история со счастливым концом».

Впрочем, это не единственный случай, когда от постороннего предмета в мозге удается избавиться без серьезных последствий. Так, в 2011 году профессор Ахенского университета Франк Хольце с коллегами удалил из головы 24-летнего афганца карандаш длиной 10 см. 15 лет пациент мучился от постоянной головной боли, насморка и проблем со зрением.

Как карандаш оказался у него в голове, пострадавший достоверно не знает. Он смог только вспомнить, что в девятилетнем возрасте неудачно упал, что вызвало у него сильное кровотечение из носа. Возможно, карандаш вошел в голову в результате этого падения, повредив внутренние мягкие ткани и правую глазницу.

Карандаш удалось обнаружить в результате компьютерной томографии: боли стали настолько невыносимыми, что пострадавший решил принять меры и обратился к врачам.

А в январе 2012 года американец Данте Аутулло делал ремонт у себя дома в Чикаго и случайно оцарапал себя пневматическим строительным пистолетом. На следующий день он почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Рентген показал, что пациент не поцарапался, а вогнал 7,5-сантиметровый гвоздь себе в череп. Повреждения оказались минимальными. После того как врачи извлекли гвоздь из черепа, Аутулло оставил его себе на память.

Некоторые истории заканчиваются более трагично. Так, в 2009 году в Китае житель провинции Цзянсу попытался убить супругу 10-сантиметровым гвоздем.

Мужчина хотел представить это жестокое убийство как несчастный случай, чтобы получить страховую выплату.

Он ударил свою жену головой о гвоздь, когда женщина заснула за столом. Мужчина пытался повторить инсценировку несчастного случая, во время которого он убил своего шурина при помощи электрической плиты.

Китаянка Цзан Лин, пострадавшая в результате покушения, выжила и была отправлена в реанимацию. Врачи спасли ее жизнь, но мозг оказался сильно поврежден, что лишило ее способности разговаривать.