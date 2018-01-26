«Пароход лег на правую сторону и пошел на дно»

В 1877 году началась очередная Русско-турецкая война. Привели к ней, в частности, подъем национально-освободительного движения на Балканах и обострение в связи с этим международных противоречий. Россия поддерживала братские славянские народы на Балканах. Попытки урегулировать конфликт дипломатически не увенчались успехом. Первой военные действия в отношении Турции начала Сербия, но потерпела неудачу — турецкая армия оказалась намного сильнее. Хотя после этого Россия еще раз попыталась решить вопрос мирным путем и Турция даже согласилась подписать договор о проведении ряда реформ, выполнять условия договора она не стала.

Оставался только один путь. 24 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну.

Реклама

Численность армии России и стран-союзников значительно превышала численность турецкой армии. Однако на Черном море полностью доминировал турецкий флот.

В Русско-турецкой войне Россия первой в мире использовала для боевых действий торпеды.

Идея о создании самодвижущегося морского снаряда впервые посетила итальянского инженера Джованни да Фонтана еще в XV веке. Однако развитие эта идея получила лишь в XIX-м, когда инженеры начали разрабатывать проекты самодвижущихся подводных снарядов.

Торпеда Уайтхеда, использованная в Русско-турецкой войне, была разработана в 1860-х годах. Австрийский инженер Роберт Уайтхед в 1864 году занялся усовершенствованием аппарата для береговой обороны, разработанного отставным австрийским капитаном Джованни Лаписом. Аппарат имел сигарообразную форму и был заполнен взрывчаткой. Он опускался в воду, а для его перемещения использовался часовой механизм.

На работы ушло два года. За это время русский инженер-изобретатель Иван Александровский создал свой образец торпеды, где использовал пневматический двигатель и гидростат.

В 1866 году Уайтхед провел испытания своего изобретения, но они прошли неудачно из-за неустойчивости торпеды по курсу и глубине.

Спустя еще два года Уайтхед представил новый образец торпеды, оснастив ее соосными гребными винтами. От скачков торпеды Уайтхед избавился при помощи специального маятника, помогавшего выпрямить ход.

Новый образец был принят на вооружение Австро-Венгерским флотом. Спустя несколько лет сведения об успехах Уайтхеда разошлись по миру. Заказы на изготовление торпед поступали из Великобритании, Франции, Италии, России, Германии, Бельгии, Греции и множества других стран. Россия приняла торпеды на вооружение своего военно-морского флота в 1874 году.

Капитан Степан Макаров добился получения четырех торпед, хотя руководство Черноморского флота поначалу отказывало ему из-за их высокой стоимости. Они были установлены на лучших катерах — «Чесме» и «Синопе». Наводка осуществлялась поворотом корпуса катера. В носитель минных катеров был переоборудован пассажирский пароход «Великий князь Константин».

Первая торпедная атака России на турецкие корабли состоялась в конце декабря 1877 года неподалеку от Батума (ныне — Батуми), но оказалась неудачной.

В ночи команда приняла мачты трех броненосцев за трехмачтовое судно и выпустила две торпеды. Они прошли между двумя кораблями, одна выскочила на берег, вторая задела якорную цепь, ее зарядное отделение отломилось и взорвалось от удара о грунт, не причинив турецким кораблям вреда. Лишенная головной части, она также выскочила на берег.

Повторить атаку, на этот раз успешно, удалось в ночь на 26 января 1878 года.

«Капитан 2-го ранга Макаров, узнав, что в Батуме стоит турецкая эскадра, решил, что минная ночная атака будет весьма полезна для общего дела... — писал в рапорте генерал Николай Аркас. — Макаров спустил минные катера: «Чесма», под управлением лейтенанта Измаила Зацаренного и «Синоп», под командованием лейтенанта Щешинского... Катера отвалили от борта в 11 часов 20 минут ночи и, несмотря на сильный туман, чрезвычайно затрудняющий отыскание бухты, в половине второго часа, когда взошла луна, они подошли к батумскому рейду, где, осмотревшись, увидели семь военных судов, стоявших кормой к берегу...».

Атаковать было решено сторожевой двухмачтовый винтовой пароход «Интибах», находившийся ближе всего к катерам. По кораблю были выпущены две торпеды, каждая из которых несла 27 кг взрывчатки.

«Катера приблизились, не будучи замечены, на тридцать или сорок сажен, пустили одновременно свои самодвижущиеся мины. Мина Зацаренного ударилась у грот-мачты, а мина Щешинского — немного правее. Обе взорвались одновременно. Слышен был сильный взрыв… Пароход лег на правую сторону и быстро пошел на дно с большей частью своего экипажа…», — описал в рапорте произошедшее Макаров.

«От взрыва мин до того момента, как скрылись мачты погибшего парохода, прошло не более двух минут», — отметил в рапорте Аркас.

Из 35 находившихся на борту моряков от взрыва погибли 23. Зацаренный хотел было спасти выживших членов команды, но из-за плававших вокруг обломков корабля не решился приблизиться. В 3:15 ночи катеры вернулись на пароход «Великий князь Константин». Пароход отправился в Севастополь.

Это было первое успешное применение торпед в боевой обстановке. Мировая пресса восторгалась Макаровым, он получил множество поздравлений.

Русско-турецкая война закончилась в 1878 году победой Российской империи. В 1879 году было прекращено дальнейшее усовершенствование торпед Александровского — от них было решено отказаться в пользу закупок, а затем и лицензионного производства доказавших свою эффективность в бою мин Уайтхеда.