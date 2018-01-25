Трамп уходит с МКС: потянет ли Россия станцию

Администрация Дональда Трампа намерена прекратить выделение средств на поддержание и строительство Международной космической станции после 2025 года. Информацию об этом распространило издание The Verge со ссылкой на проект бюджетных поправок, оказавшийся в распоряжении журналистов.

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В окончательном виде эти поправки могут претерпеть изменения до 12 февраля, однако два источника, знакомые с ситуацией,

подтвердили, что предложение останется в их тексте. В NASA эту информацию комментировать отказались.

Любое предложение администрации должно пройти строгое обсуждение и согласование в Конгрессе, однако даже оглашение намерений прекратить финансирование МКС может послать сигнал иностранным партнерам NASA о том, что США больше не заинтересованы в продолжении программы. Так, партнеры NASA по МКС еще сами не решили, будут ли продолжать свое участие в проекте после 2024 года.

Программа Международной космической станции осуществляется уже почти двадцать лет и обходится NASA в сумму от трех до четырех миллиардов долларов в год. При этом на создание станции США выделили $87 млрд. В настоящее время орбитальная станция представляет собой гигантскую лабораторию для проведения экспериментов на борту в интересах как государственных, так и частных заказчиков.

Строительство станции было начато в 1998 году. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Изначально астронавты посещали ее при помощи не только российских ракет «Союз», но и американских многоразовых челноков. Однако после сворачивания программы Space Shuttle американская сторона стала арендовать места на российских кораблях для своих астронавтов,

при этом цена за доставку американцев постоянно растет, что вызывает недовольство в США

При администрации Обамы, в 2014 году, было достигнуто соглашение о продолжении американского финансирования станции на десять лет — до 2024 года. Однако судьба МКС после этого срока пока остается туманной. В конгрессе США ранее уже шли дискуссии о том, что делать со станцией после 2024 года, но конкретных решений не принималось.

В документе, подписанном Дональдом Трампом в 2017 году, NASA предписывалось разработать пути сокращения расходов на МКС. Ответ планировалось передать в Конгресс к 1 декабря 2017 года, однако никакой информации по этому вопросу в NASA не публиковали.

В США, в том числе в Конгрессе, есть силы, стремящиеся сократить государственное финансирование МКС и сосредоточить средства на других проектах. Так, сейчас в NASA идет разработка тяжелой ракетной системы Space Launch System и пилотируемого корабля Orion, на котором американские астронавты смогут отправляться далеко за пределы орбиты Земли. Новая тяжелая ракета Space Launch System, разрабатываемая в США, может стать основой для возвращения на Луну и отправки дальних пилотируемых миссий. Однако ее разработка пока только ведется,

и первый непилотируемый полет состоится не ранее 2019-20 года, а первый пилотируемый — спустя несколько лет.

Кроме того, актуальность экономии средств возросла на фоне недавней инициативы Трампа вернуть американских астронавтов на Луну. «Это первый шаг для возвращения американских астронавтов на Луну впервые после 1972 года для долговременных исследований и ее использования», — заявил президент США во время церемонии в Белом доме, посвященной подписанию своей первой космической директивы. — В этот раз мы не только оставим наш флаг и наши следы. Мы создадим основу для возможной миссии к Марсу, и, вероятно, когда-нибудь — к другим мирам».

Учитывая это, NASA действительно в ближайшие годы могут понадобиться дополнительные средства, а выход из проекта МКС может сэкономить миллиарды долларов. С такими рассуждениями соглашается Александр Железняков, академик российской академии космонавтики имени Циолковского. Он напомнил, что нынешний договор об эксплуатации МКС действует до 2024 года включительно и поэтому инициатива Трампа ничего не нарушает.

«Переговоры о возможном продлении ведутся, но, думаю, они продлятся еще года два. Поэтому сегодняшняя информация находится в ключе достигнутых ранее договоренностей, и ничего сверхъестественного в этом нет», — пояснил Железняков «Газете.Ru». Он напомнил, что в случае прекращении работы МКС

«Роскосмос» обещал отстыковать российский сегмент и продолжить его эксплуатацию в качестве уже российской орбитальной станции.

«Если американцы прекратят финансирование, то чтобы сосредоточить свои усилия на создании окололунной станции, в которой хотела участвовать и Россия. Но я боюсь, что России не хватит денег и на эксплуатацию своей орбитальной, и на строительство окололунной станции», — предположил эксперт.