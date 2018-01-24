Частники на Луне: все закончилось полным провалом

Частные космические аппараты в ближайшее время не отправятся к Луне. Это стало известно после того, как устроители нашумевшего конкурса Google Lunar X Prize отказались от его проведения и заявили, что заветных $20 млн не получит никто из участников состязания, на которое возлагалось так много надежд.

Заявление о печальном финале конкурса, о котором говорили последние десять лет, прозвучало без торжественного мероприятия, без именитых гостей, по-тихому и в интернете – один твит и заявление.

https://twitter.com/glxp/status/955862863406444544

Конкурс Google Lunar X Prize был объявлен еще в 2007 году. По его условиям $20 млн предполагалось выплатить частной компании, сумевшей разработать и запустить на Луну собственный небольшой луноход. Однако просто запуска было недостаточно –

для победы в соревновании луноход должен был проехать по поверхности Луны полкилометра и передать на Землю фотографии и видео высокого разрешения.

Компания-победитель в таком случае получала $20 млн, за второе место предполагалось выплатить $5 млн, еще $5 млн – на дополнительные поощрения, таким образом, общий призовой фонд составлял $30 млн.

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Изначально дедлайн приходился на конец 2012 года, однако сроки подведения итогов постоянно откладывались – сначала до конца 2015, потом до конца 2016 и 2017 года. Последний перенос сроков был объявлен в августе 2017 года – тогда была назначена новая крайняя дата – 31 марта 2018 года.

Несмотря на выделение дополнительных денег, похоже, никто из оставшихся участников конкурса на данном этапе не в состоянии выполнить лунную миссию даже до конца текущего года – то есть значительно позже объявленного дедлайна.

Изначально на участие в конкурсе заявились 25 команд из разных стран мира.

В настоящее время осталось всего пять – американская Moon Express, израильская SpaceIL, индийская TeamIndus, японская Hakuto и международная коллаборация Synergy Moon.

«Этот в буквальном смысле прыжок к Луне сложен, и несмотря на то, что до настоящего времени мы ожидали появления победителя, из-за сложностей в сборе денег, технических и административных вызовов $30 млн останутся невостребованными», — заявил основатель фонда X Prize Foundation Питер Диамандис.

«В прошлом году было принято коллективное решение о том, что больше переносов сроков не будет, мы были весьма открыты для публики и с нашими командами в отношении того, что последним сроком для конкурса станет 31 марта», — пояснила Чанда Гонсалез-Моурер, руководитель проекта Lunar XPrize.

Еще несколько месяцев назад стало ясно, что команды не смогут успеть к Луне в срок. В декабре в SpaceIL заявили, что команде надо срочно дособрать $30 млн до конца года, и признали, что даже в случае успеха миссия не будет запущена в срок. С тех пор израильтяне не сообщали о своих успехах.

Индийская TeamIndus также сообщала о попытках собрать десятки миллионов долларов для завершения постройки их лендера. Тем времен индийские СМИ писали, что Индийская организация космических исследований (ISRO) отказалась от контракта на запуск.

Известно, что TeamIndus и японская Hakuto намеревались лететь к Луне на одной ракете, о чем между командами было заключено соглашение.

В декабре японцы собрали на свой проект $90 млн однако не сообщили, собираются ли успеть в срок. Мало что известно о планах компании Synergy Moon, разве что лететь к Луне они планировали на ракете Neptune, которую только предстоит испытать, сообщает Space News.

Несмотря на разочарование от неудачи, организаторы конкурса считают, что соревнование принесло немало пользы. Так, в общей сумме командам и их владельцам удалось привлечь на разработки более $300 млн инвестиций. В ходе выполнения задач были созданы сотни новых рабочих мест в Индии, Малайзии, Израиле и Венгрии. Кроме того, участие в конкурсе позволило преодолеть ряд бюрократических проблем.

Так, одна из компаний получила разрешение от правительства США на запуск частного аппарата к Луне. В своем заявлении устроители конкурса допускают, что в каком-то виде начатое соревнование продолжится либо без вознаграждения, либо, если найдутся другие спонсоры.