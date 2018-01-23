Новое несчастье: как смартфоны портят нам жизнь

Чем больше времени подростки проводят, уткнувшись в экран смартфона или компьютера, тем они несчастнее, установили исследователи из Государственного университета Сан-Диего. Исследование было опубликовано в журнале Emotion.

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Профессор психологии Джин Твенж и ее коллеги использовали данные, полученные в рамках многолетнего исследования «Мониторинг будущего», сбор информации для которого ведется с 1975 года. Ученики 8, 10 и 12 классов ежегодно заполняют опросники, посвященные употреблению наркотиков, опыту работы, отношению к представителям другого пола или расы, доверию правительству, обеспокоенности проблемами окружающей среды, использованию медиа и многим другим. Современные опросники также включают вопросы о том, сколько времени подростки проводят перед экраном смартфона, планшета или компьютера.

Изучив, как изменились тенденции в этой возрастной группе с 1990-х годов, исследователи выяснили, что проводимое перед экраном электронного устройства время коррелирует со снижением уровня счастья среди американских подростков.

Особенно стремительно ощущение счастья, самооценка и удовлетворенность жизнью пошли на убыль с 2012 года — тогда количество владельцев смартфонов среди всего населения достигло 50%, а среди подростков — 37%. Сегодня смартфоны есть уже у 73% подростков.

«На сегодняшний день, наибольшим изменением в жизни подростков в 2012-2016 годах стало увеличение количества времени, которое они посвящают медиа, и сопутствующее сокращение часов сна и времени, проводимого в личном общении с кем-либо. Появление смартфонов — самое вероятное объяснение внезапного ухудшения психологического состояния подростков», — отмечает Твенж.

Проанализировав более миллиона записей, исследователи установили: в среднем, подростки, которые проводят время, листая ленту новостей в соцсетях, играя в компьютерные игры, переписываясь или используя видеочаты более несчастны, чем те, которые общаются с другими людьми лицом к лицу, узнают новости из газет и журналов и занимаются спортом.

Самыми счастливыми оказались те подростки, которые проводили с электронными устройствами меньше всего времени.

«Хотя наше исследование не может показать причинно-следственные связи, другие работы демонстрируют, что более активное использование соцсетей делает людей несчастнее; при этом, однако, несчастья не приводят к более активному использованию соцсетей», — подчеркивает Твенж. Точно так же, по ее мнению, если отобрать у подростка смартфон, счастливее его это вряд ли сделает.

«Ключ к счастью — ограниченное использование цифровых устройств, — отмечает Твенж. — Старайтесь проводить с ними не больше двух часов в день и попробуйте увеличить количество времени, проводимого за личным общением с друзьями и занятиями спортом — видами активности, способными сделать человека счастливее».

Взрослое население, очевидно, тоже столкнулось с изменениями в ощущении счастья по мере распространения смартфонов. Однако подростки, юность которых впервые оказалась сопряжена с доступом к полному набору видов онлайн-активности — это уникальная в своем роде группа, отмечают исследователи.

Твенж не первый раз обращает внимание на то, как смартфоны влияют на подростков. Ее исследования 2017 года показывают, что, по сравнению с другими поколениями, современные подростки куда менее склонны садиться за руль, устраиваться на работу, ходить на свидания, заниматься сексом и ходить куда-то без родителей. При этом количество самоубийств среди подростков возросло — их стало даже больше, чем убийств.

Твенж считает, что ключевую роль в этом могли сыграть смартфоны. Поколение Z, то есть, люди, рожденные после 2000 года, — это первое поколение, которое вообще не знает, что такое жизнь без интернета.

Вместо того, чтобы играть со сверстниками или устроиться на работу, они привязываются к своим смартфонам и компьютерам и оказываются в изоляции.

«Сегодняшние подростки ходят на меньшее количество вечеринок и вообще тратят меньше времени на личное общение, и даже когда они собираются вместе, то принимаются документировать свою встречу в соцсетях. Если кого-то не пригласили, он будет в курсе», — поясняет Твенж.

Перешла в виртуальную плоскость и интимная сфера жизни.

Сегодня подростки смотрят намного больше порно, чем раньше, и увлекаются секстингом — перепиской эротического содержания, часто включающей обмен соответствующими фотографиями.

Однако родители не должны думать, что если они отберут у ребенка смартфон, то защитят его психологическое здоровье. Основной целью должна стать независимость. Если подростки будут больше времени проводить в обществе других людей или работать, у них останется меньше времени на то, чтобы листать новости в соцсетях.