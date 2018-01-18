«Аморальное поведение»: принц Чарльз ответил за гомеопатию

Принц Чарльз подвергся критике за приверженность к гомеопатии и другим видам альтернативной медицины. «Для хорошо осведомленных, рациональных наблюдателей происходящее абсурдно, но, поскольку наследник трона Великобритании имеет огромное влияние, его заявления наносят ущерб истине», — высказались насчет его подхода профессор Эдзард Эрнст и доктор Кевин Смит, авторы новой книги, посвященной альтернативной медицине.

Реклама

Профессор Эрнст начал свою карьеру в гомеопатической клинике, однако по мере изучения нетрадиционной медицины стал относиться к альтернативным методам лечения крайне скептически. Он основал два медицинских журнала, один из которых посвящен вопросам альтернативной медицины, а также опубликовал множество книг и статей, многие из которых критикуют методы альтернативной медицины. Эрнст первым в мире получил звание профессора альтернативной медицины.

О приверженности принца к этому роду деятельности известно давно. В 1993 году он основал Фонд комплексного здравоохранения своего имени, который продвигал альтернативную медицину и лоббировал ее включение в систему национального здравоохранения.

Организация была закрыта в 2010 году после обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

Также Чарльз активно защищал гомеопатию и прочие методы альтернативной медицины на собрании Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2006 году и выступал за их интеграцию в систему здравоохранения.

Наследник престола и профессор Эрнст находились в натянутых отношениях с 2005 года, когда по поручению принца экономист Кристофер Смолвуд написал доклад о возможностях применения альтернативной медицины в практике Национальной службы здравоохранения Великобритании. В частности, в докладе подчеркивалось, что применение альтернативной медицины позволит службе здравоохранению сэкономить миллиарды фунтов.

Эрнст, ознакомившись с черновиком доклада, опубликовал заявление, в котором назвал такие выводы «глубоко ошибочными и возмутительными», а принца упрекнул в том, что тот «переходит границы своей конституционной роли».

После этого секретарь принца пожаловался руководству Эксетерского университета, где работал Эрнст, на то, что профессор разгласил конфиденциальную информацию. Это привело Эрнста к году разбирательств и дисциплинарных слушаний. Хотя никаких нарушений в итоге выявлено не было, в университете отношение к Эрнсту ухудшилось, финансирование его отделения было прекращено и Эрнст был вынужден досрочно выйти на пенсию.

В новой книге More Harm Than Good? («Больше вреда, чем пользы?») Эрнст снова выступил с критикой принца Чарльза, назвав его стремление продвигать альтернативную медицину и, в частности, гомеопатию, а также устаревшие и не имеющие доказательной базы методики, наподобие иридодиагностики (обследование организма по радужке глаза), «аморальным». Книга была написана в соавторстве с доктором Кевином Смитом из Абертейского университета в Шотландии.

«У этих методов неприемлемо высокий риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов. В первом случае пациенту диагностируют заболевание, которого у него нет, во втором могут пропустить болезнь, которая убьет пациента. Учитывая, что доказательная база по иридодиагностике и другим альтернативным методам либо отсутствует, либо подтверждает их несостоятельность, почему наследник трона выступает за их использование?

Он что, не знает, что оказывает значительное влияние и ставит под угрозу жизнь тех, кто ему верит?»,

— вопрошают авторы.

«Нельзя использовать альтернативную медицину просто потому, что она нравится принцу Чарльзу. Это не в интересах пациентов. Качество исследований не просто плохое — оно плачевное. В них игнорируется вред здоровью. В продажу поступает куча мусора, и это просто неэтично», — высказался Эрнст на пресс-конференции, посвященной книге.

«Мы должны начать относиться к альтернативной медицине как к сомнительной индустрии — такой же, как азартные игры, порнография или производство табака», — подчеркнул доктор Смит.

Представитель Кларенс-хауса, резиденции членов британской королевской семьи в Вестминистере, поспешил заявить, что авторы книги неправильно понимают взгляды принца.

«В целом, неудивительно, что книга, названная «Больше вреда, чем пользы», рассматривает альтернативную медицину с более критической точки зрения, чем принц Чарльз.

Он верит, что альтернативная медицина безопасна и эффективна, и достойна быть неотъемлемой частью любой системы здравоохранения.

К сожалению, книга в ложном свете представляет позицию принца, к которой он пришел спустя годы общения с экспертами во многих областях медицины», — заявил он.

В 2017 году Национальная служба здравоохранения Великобритании постановила прекратить практику лечения пациентов гомеопатическими препаратами. Представители службы подсчитали, что такие меры позволят органам здравоохранения сэкономить до $250 млн в год.

За последние пять лет NHS потратила $750 тыс. на поддержку гомеопатических препаратов, все это время вопрос об эффективности такого лечения был предметом жарких споров. Теперь же Саймон Стивенс, главный исполнительный директор NHS, заявил, что

гомеопатия «в лучшем случае – плацебо и злоупотребление дефицитными фондами NHS».

Отказ от использования гомеопатических препаратов службами здравоохранения позволит на сэкономленные деньги приобретать лекарства с доказанной эффективностью.