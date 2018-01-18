Операция «Искра»: как прорывалась блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) началась 8 сентября 1941 года. Город окружали немецкие, финские и испанские войска, их поддерживали добровольцы из Европы, Италии и Северной Африки. Ленинград не был готов к длительной осаде — в городе не было достаточного запаса продуктов и топлива.

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Единственным путем сообщения с Ленинградом осталось Ладожское озеро, но пропускной способности этой транспортной магистрали — знаменитой «Дороги жизни», было недостаточно, чтобы удовлетворить нужды города.

В Ленинграде наступили страшные времена — люди умирали от голода и дистрофии, горячей воды не было, крысы уничтожали запасы еды и разносили инфекции, транспорт стоял, больным не хватало медикаментов.

Из-за морозных зим замерзали водопроводные трубы и дома оставались без воды. Топлива катастрофически не хватало. Людей не успевали хоронить — и трупы лежали прямо на улице.

В самом начале блокады сгорели Бадаевские склады, где хранились запасы продовольствия города. Жители Ленинграда, отрезанные от всего мира немецкими войсками, могли рассчитывать лишь на скромный паек, состоявший практически из одного хлеба, который выдавали по карточкам. За 872 дня блокады умерло более миллиона человек, главным образом от голода.

Попытки прорвать блокаду совершались несколько раз.

Осенью 1941 года были проведены 1-я и 2-я Синявинские операции, однако обе они закончились провалом и большими потерями. Еще две операции были проведены в 1942 году, но и они не увенчались успехом.

В конце 1942 года военный совет Ленинградского фронта подготовил планы двух наступательных операций — Шлиссельбургской и Урицкой. Первую планировалось провести в начале декабря, среди ее задач было снятие блокады и постройка железной дороги. Шлиссельбургско-Синявинский выступ, превращенный противником в мощный укрепленный район, замыкал кольцо блокады с суши и разделял 15-километровым коридором два советских фронта. Во время Урицкой операции предполагалось восстановить сухопутную связь с Ораниенбаумским плацдармом, областью на южном побережье Финского залива.

От Урицкой операции в итоге было решено отказаться, а Шлиссельбургская была переименована Сталиным в операцию «Искра» — она была назначена на начало января 1943 года.

«Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить»,

— гласила директива Ставки ВГК № 170703 от 8 декабря 1942 года.

Далее предполагалось закрепиться прочной обороной на линии реки Мойка, в поселках Михайловский и Тортолово, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать 10-дневный отдых.

В первой половине февраля 1943 года планировалось подготовить и провести операцию по разгрому противника в районе поселка Мга и очистить Кировскую железную дорогу.

Подготовка операции и обучение войск длились почти месяц.

«Операция предстояла сложная… Войскам армии надо было, до соприкосновения с противником, преодолеть широкую водную преграду, затем прорвать сильную вражескую позиционную оборону, которая создавалась и совершенствовалась около 16 месяцев, — вспоминал командующий 67-й армии Михаил Духанов. — Кроме того, нам предстояло наносить лобовой удар, так как по условиям обстановки маневр исключался. Учитывая все эти обстоятельства, при подготовке операции мы много внимание уделяли обучению войск умело и быстро форсировать широкую водную преграду в зимних условиях и прорывать сильную оборону противника».

Всего в операции было задействовано более 300 тыс. бойцов, почти 5000 орудий и минометов, более 600 танков и 809 самолетов. Со стороны захватчиков — лишь около 60 тыс. бойцов, 700 орудий и минометов, около 50 танков и САУ, 200 самолетов.

Начало операции было отложено до 12 января — реки еще не успели достаточно промерзнуть.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов нанесли встречные удары в направлении поселка Синявино. К вечеру они продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и запада. К концу следующего дня, несмотря на сопротивление противника, расстояние между армиями сократилось до 5 км, а еще через день — до двух.

Противник спешно перебрасывал войска с других участков фронта к опорным пунктам на флангах прорыва. На подступах к Шлиссельбургу велись ожесточенные бои. К вечеру 15 января советские войска пробились к окраинам города.

К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов максимально приблизились друг к другу. В поселках у Шлиссельбурга они раз за разом атаковали противника.

Утром 18 января войска Ленинградского фронта штурмом взяли Рабочий поселок №5. С востока туда пробилась стрелковая дивизия Волховского фронта.

Бойцы встретились. Блокада была прорвана.

Операция завершилась 30 января — вдоль берега Невы был образован коридор шириной 8-11 км, который позволил восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной.

Блокада Ленинграда завершилась 27 января 1944 года — тогда Красная армия с помощью кронштадтской артиллерии заставила нацистов отступить. В тот день в городе раздался праздничный салют, а все жители покинули свои дома, чтобы отпраздновать конец осады. Cимволом победы стали строки советской поэтессы Веры Инбер: «Слава и тебе, великий город, / Сливший воедино фронт и тыл, / В небывалых трудностях который / Выстоял. Сражался. Победил».

В Кировском районе Ленинградской области в честь 75-й годовшины прорыва блокады планируется открыть музей-панораму. В первом зале музея можно ознакомиться с видеохроникой попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированным фильмом о трагических блокадных днях. Во втором зале площадью 500 кв. м. находится трехмерная панорама, максимально точно воссоздающая эпизод решающего боя операции «Искра» 13 января на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.

Техническое открытие нового павильона состоится в четверг, 18 января, в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. С 27 января экспозиция будет открыта для посетителей.

18 января на набережной Фонтанки, 21 состоится акция «Свеча памяти» — в 17:00 здесь зажгутся свечи в память о жертвах блокады.