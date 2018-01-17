«Царь был прост и слабоумен»

Царь всея Руси и великий князь Московский, третий сын Ивана IV Грозного Федор I Иоаннович, также известный как Феодор Блаженный, родился в 1557 году. В его честь Иван Грозный велел построить церковь в Феодоровском монастыре в Переславль-Залесском.

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В 1581 году, после смерти своего брата Ивана, Федор стал претендентом на царствование. Отец не считал его подходящим кандидатом --

со слов Ивана Грозного, Федор был «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рожденный».

Тем не менее, в 1584 году, после смерти Ивана Грозного, Земский собор избрал его царем и великим князем всея Руси.

Первые годы царствования Федора Ивановича были отмечены ожесточенной борьбой дворцовых группировок. Сам же царь, по свидетельствам современников, уделял мало внимания государственным делам. Большую часть времени он посвящал дворцовому хозяйству, украшению кремлевских палат, делал щедрые взносы в монастыри. Любимой забавой царя были медвежьи бои. Федор Иванович был весьма религиозен — не пропускал ни одной церковной службы, совершал пешие путешествия по московским монастырям.

«Обыкновенно встает он около четырех часов утра. Когда оденется и умоется, приходит к нему отец духовный с Крестом, к которому Царь прикладывается, — описывал распорядок дня царя историк Сергей Соловьев. — Затем крестовый дьяк вносит в комнату икону Святого, празднуемого в тот день, перед которой Царь молится около четверти часа. Входит опять священник со святою водой, кропит ею иконы и Царя».

Далее Федор Иванович посещал утреннюю церковную службу, которая длилась около часа, чуть позже — двухчасовую обедню, а после обеда и сна — вечерню.

Царь не отличался ни умом, ни крепким здоровьем.

«Теперешний царь (по имени Феодор Иванович) относительно своей наружности: росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водяной; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется.

Что касается до других свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен», — описывал его британский дипломат Джильс Флетчер.

Сначала его опекуном был боярин Никита Захарьин-Юрьев, родной дядя по материнской линии. После смерти Захарьина-Юрьева это место занял Борис Годунов, брат жены царя.

Годунов являлся фактически соправителем государства и быстро завоевал авторитет в государственных делах. И на Руси, и за рубежом понимали, что страной управляет именно он. Иностранцы относились к Годунову как к правителю государства при неспособном царе, русские считали, что он «правит землю рукою великого государя», пока тот молит Бога о своих людях и царстве.

Годы правления Федора Ивановича, во многом благодаря Годунову, охарактеризовались экономическим подъемом, активизацией торговли и ростом благосостояния разоренной тяжелыми войнами страны. Кроме того, Годунов принял ряд мер по дальнейшему закрепощению крестьян и усилению налогового бремени — главного источника пополнения казны. Важным событием стало учреждение Московского патриархата в 1589 году.

Наблюдались определенные успехи и в сфере внешней политики. После войны со Швецией в 1590-1593 годах к России вернулись города Новгородской земли. Развивались торговые связи с Францией и Британией. Завершилось присоединение Западной Сибири, заметно усилилось влияние России на Кавказе. В Сибири и на юге России возникли десятки новых городов.

Тем не менее, все происходившее подпитывало нараставшие противоречия как внутри страны, так и в отношениях с соседними странами, прокладывая путь грядущей Смуте.

В конце 1597 года Федор Иванович тяжело заболел. Он скончался 17 января 1598 года в возрасте 40 лет.

На вопрос патриарха Иова о том, кому он оставляет царство, Федор Иванович ответил, что «...во всем царстве волен Бог: как ему угодно, так и будет».

Детей у царя не было. Единственная дочь умерла еще в младенчестве. Хотя бояре тогда уговаривали царя развестись с женой и вступить в новый брак, чтобы продолжить род, тот категорически отказался. С его смертью прекратилась московская династия Рюриковичей на царском престоле в Москве. На престол вступил новый царь — Борис Годунов.