Бессвязная речь и забывчивость: Трампу рекомендуют психиатра

Группа американских врачей написала письмо с просьбой проверить психическое состояние действующего президента США Дональда Трампа. Документ, который подписали более семидесяти психологов, психиатров и специалистов по охране психического здоровья, адресован личному врачу Трампа Ронни Джексону.

На днях Джексон, обследовавший президента США, заявил о его отменном здоровье.

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Джексона, в котором говорится, что обследование прошло успешно. «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», — отмечается в документе, обнародованном пресс-службой Белого дома.

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Исследование психического состоянии действующего президента обычно не является частью проводимых медосмотров. Однако, согласно действующим в США рекомендациям,

подобные тесты стоит проводить людям старше 66 лет, а Дональду Трампу, как известно, 71 год.

«Без подобного рода обследования, президент Трамп будет получать медицинскую помощь, неадекватную той, что регулярно прописывают миллионам американцев и покрываемую медицинской страховкой, — говорится в письме. – Также важно, что без такого обследования американские граждане не будут иметь четкого представления о его здоровье и самочувствии — то, что им необходимо знать о каждом президенте».

По мнению подписантов письма, обратиться с такой просьбой их заставили несколько признаков, связанных с поведением президента. К ним они отнесли случаи бессвязной речи, неспособность узнавать давних знакомых, частое повторение одних и тех же идей, ухудшение тонкой моторики, трудности с чтением, слушанием и пониманием. Кроме того, Трамп, по мнению подписавших письмо врачей,

в последние годы значительно снизил свой словарный запас, и чаще стал полагаться на слова в превосходной степени.

Специалисты советуют Джексону обратиться к Монреальской шкале оценки когнитивных функций на предмет возможной деменции у Дональда Трампа. «Ваша обязанность по отношению к этому пациенту и стране, которой вы служите, как офицер ВМС — предоставить вашему пациенту помощь специалиста, если какие-то элементы вашего нейрологического и психиатрического исследования дадут определенные результаты, — говорится в письме.

Вопрос о психическом здоровье Трампа уже несколько недель привлекает повышенное внимание после выхода книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри Белого Дома Трампа». В ней, например, автор со ссылкой на свои источники, близкие к Трампу, рассказывает, как президент мог во время 10-минутного разговора три раза пересказывать одни и те же истории, а затем вспомнить про них спустя полчаса. В ответ на это в Белом доме назвали эти измышления фикцией.

«Всю мою жизнь моими двумя главными качествами были психическая устойчивость и, я бы сказал, ум…Я прошел путь от очень успешного бизнесмена и звезды телевидения до президента США», — парировал Трамп высказанные обвинения.

Одним из подписантов письма стал психиатр Стивен Бузер , соавтор книги «Явная и реальная опасность. Нарциссизм в эру Дональда Трампа». Ранее он служил в Военно-воздушных силах, где занимался обследованием летчиков, имеющих отношение к американскому ядерному арсеналу. «Вся наша цепочка командования проходит через инструкции Минобороны касательно высочайших стандартов психологического здоровья… кроме человека, который держит палец на ядерной кнопке», — считает он.

Белый дом никак не ответил на призыв врачей, по словам его представителей, отчет о результатах медосмотра, который проводился 12 января, будет оглашен на этой неделе.

Психическое здоровье первых лиц в США не первый раз обсуждаются в американских СМИ. Два года назад ученые под руководством Висара Бериши и Джулии Лисс, показали, что первые признаки деменции Рональда Рейгана проявились еще во время его президентства. Для анализа умственных способностей президента Рейгана ученые использовали обширный архив стенограмм, сохранившихся от всех 46 пресс-конференций, которые провел президент за свои два срока.

В речах Рейгана были обнаружены два тренда: использование повторяющихся слов и производных от «thing» увеличилось к концу его президентского срока, использование же уникальных слов в речи, наоборот, со временем становилось все реже.