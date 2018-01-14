На кого бог пошлет: куда упадет китайская станция

В сентябре 2011 года Китай вошел в клуб стран, способных запускать в космос собственные обитаемые станции. Китайским первенцем стала «Тяньгун-1» (буквально: «Небесный дворец — 1»), запуск которой состоялся 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

Масса станции состяавлет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра.

С момента запуска станция два раза посещалась пилотируемыми экспедициями с Земли, на ней проводились эксперименты и отработка технологий для строительства будущих орбитальных станций. В ближайшие годы Китайское национальное космическое управление намерено извлечь уроки, полученные при эксплуатации «Тяньгун-1», чтобы к 2023 году запустить орбитальную станцию куда больших размеров.

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Изначально работу станции «Тяньгун-1» планировалось завершить в конце 2013 года, однако китайские специалисты поддерживали ее до 2016 года. С тех пор основными новостями о станции были слухи о ее неконтролируемом полете и самое главное

– непредсказуемом падении практически в любой районе Земли.

Утверждалось, что станция прекратила функционировать из-за невозможности зарядки ее аккумуляторов от двух солнечных батарей. В марте 2016 года китайские власти признали, что станция начала медленно снижаться к Земле и в конце концов войдет в плотные слои атмосферы.

В сентябре 2016 года Китай еще раз подтвердил, что станция снижается и неминуемо сгорит в атмосфере, однако специалисты оставили без ответа главный вопрос – будет ли сход с орбиты контролируемым. Тогда высота орбиты станции составляла 370 километров, и расчеты показывали, что сход с орбиты должен произойти в конце 2017 года. В мае 2017 Китай проинформировал ООН, что орбита станции уменьшилась до 349 километров и ежедневно снижается на 160 метров.

В новом докладе, опубликованном Aerospace Corporation, некоммерческой организацией, собирающей техническую информацию о различных космических миссиях,

предсказывается, что станция сойдет с орбиты в марте 2018 года, — в середине или в конце месяца.

И хотя по прогнозам большая часть элементов станции при сходе сгорит в атмосфере, есть опасения, что отдельные части могут достичь поверхности Земли – особенно те, что изготовлены из жаропрочных материалов.

Кроме того, есть опасность, что до земли долетит гидразин – особо токсичное ракетное топливо. Чтобы проиллюстрировать зону возможного падения обломков станции, была создана карта, на которой эта область заключена между 42.7° северной и южной широты:

Aerospace.org Траектория движения космической станции

на ней голубая область соответствует нулевой вероятности падения обломков (Россия почти не затронута), желтая – максимальной вероятности.

«В истории космонавтики ни один человек не пострадал от падения космических обломков. Задело одного человека и к счастью, он не пострадал», — напоминают авторы отчетa.

За вхождением станции в атмосферу помимо других организаций будут следить специалисты европейского Межагентского координационного комитета по космическому мусору, в который входят специалисты европейского, российского индийского и китайского космических агентств.

Сход такой крупной станции с орбиты они используют для сравнения и уточнения своих моделей. «Учитывая геометрию орбиты станции, мы лишь можем исключить возможность падения фрагментов выше 43-х широт, — считает Холгер Крэг, глава центра по контролю за космическим мусором Европейского космического агенства. --

Это означает, что сход случится над любой точкой поверхности Земли между этими широтами, куда входят, к примеру, несколько европейских стран.

Время и географическое положение входа можно прогнозировать лишь с большой неопределенностью».

Вопрос об управляемости этого схода, про который молчали китайские власти – не праздный. Иначе говоря – могут ли специалисты в последний момент направить станцию на затопление в малонаселенные области земли или мирового океана?

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета, еще в 2016 году считал, что Китай потерял контроль над своей станцией. «Есть вероятность, что она нанесет вред, может упасть на чью-то машину, крышу чьего-то дома, но больших убытков не причинит», — заявлял он.

На днях один из ведущих космических экспертов Китая, Чжу Цунпэн из Корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), опроверг информацию, что сход станции будет неконтролируемым.

«Она сгорит при входе в атмосферу и оставшиеся части упадут в выбранной части океана, не представляя угрозы на суше, — заявил эксперт в интервью китайской правительственной газете Science and Technology Daily, — Мы продолжаем мониторить «Тяньгун-1» и намерены позволить ей сойти с орбиты в первой половине этого года».

Последние официальные данные об орбите станции относились к периоду 17-24 декабря. Тогда перигей орбиты составлял 272,6, апогей – 300,4 километров.