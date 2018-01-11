Уборка убивает женщин

В США и странах Европы пожилые мужчины тратят на работу по дому меньше времени, чем женщины, выяснили ученые из Института профилактики и эпидемиологии имени Лейбница. Однако при этом для здоровья мужчин домашняя работа оказалась полезнее, чем для здоровья женщин. Исследование было опубликовано в журнале BMC Public Health.

Реклама

«После выхода на пенсию пожилые мужчины и женщины выделяют больше времени на работу по дому по сравнению с людьми работоспособного возраста. Тем не менее самым продолжительным занятием для пожилых людей является сон. При этом ранее не проводилось исследований, рассматривавших связь между временем, затрачиваемым на сон и работу по дому, и состоянием здоровья пожилых людей. В этом исследовании мы не только выявили эту связь, но и изучили ее отдельно для мужчин и женщин», — пишут авторы работы.

Женщины чаще занимаются рутинной, повторяющейся работой, такой как стирка, готовка и уборка дома, а мужчины ответственны за нерегулярные задачи, например, мелкий ремонт, обслуживание автомобиля или работа во дворе.

Такой межполовой дисбаланс может приводить к большим проблемам со здоровьем у женщин, считают исследователи.

Чтобы выяснить, как время, затрачиваемое на работу по дому и на сон, связано со здоровьем, исследователи собрали данные о 15,3 тыс. мужчин и 21 тыс. женщин от 65 лет и старше из Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Нидерландов и США. Участники исследования отчитались, сколько времени в день они тратят на 41 вид активности, в том числе — на несколько видов работы по дому: готовку, уборку, покупки, мелкий ремонт, садоводство и заботу о детях. Также они сообщили данные о состоянии своего здоровья.

«Несколько часов работы по дому могут быть полезны для здоровья пожилых людей. Однако мы, к нашему удивлению, увидели значительные различия между полами во времени, затрачиваемом на работу по дому и сон. Длительная работа по дому в сочетании со слишком короткими или слишком длинными (менее семи или более восьми часов в сутки) периодами сна оказалась связана с ухудшением здоровья женщин», — поясняет Николас Аджей, ведущий автор исследования.

Исследователи выяснили, что время, которое мужчины и женщины затрачивают на разные виды деятельности, значительно различается. Так, на уборку, готовку и походы за покупками мужчины в день в среднем тратят 89 минут, а женщины — 218. При этом на садоводство и ремонт мужчины тратят 69 минут в день, а женщины — 38,5.

Наиболее загружены работой по дому оказались женщины в Италии и Германии — в этих странах они тратили на домашние дела в среднем около пяти часов в день. Мужчины в Италии посвящали работе по дому 2,7 часа, в Германии — 4,2 часа.

Самыми свободными были американки — они занимались домашней работой четыре часа в день.

В целом, те участники исследования, которые посвящали работе по дому более трех часов в день, оказались более здоровыми, чем те, кто тратил на нее 1-3 часа. Работа в саду и бытовой ремонт оказались связаны с наиболее высокими показателями здоровья. Также здоровье было значительно лучше у тех участников, которые более двух часов в день проводили с детьми, однако таковых среди представителей обоих полов набралось не более 1%.

Известно, что слишком продолжительный сон у взрослых людей, как и слишком короткий, повышает риск развития ожирения, остеопороза, гипертонии, диабета. Результаты исследования показали, что к ненормальной продолжительности сна были более склонны те участники исследования, которые работали больше всех.

31% женщин и всего 15% мужчин тратили на работу по дому более 6 часов. Однако, независимо от количества часов сна, такая длительная работа отрицательным образом сказывалась лишь на здоровье женщин, но оказалась полезна для мужчин.

«Доля лиц в возрасте от 65 лет и старше растет в мире благодаря увеличению продолжительности жизни. Важно понять, как эти люди проводят свое время, и выяснить, какие последствия это времяпрепровождение несет для их здоровья», — отмечает Аджей.

Кроме того, более ранние исследования показали, что традиционный подход к пониманию роли женщины в обществе с возрастом отрицательно сказывается на ее памяти и способности к познанию. Женщины среднего и пожилого возраста из стран с высоким уровнем гендерного равенства лучше справляются с заданиями на проверку когнитивных способностей, чем женщины из обществ с низким его уровнем. В число таких заданий входят тесты памяти — ее ухудшение является одним из признаков начала болезни Альцгеймера.

«Более того, в наиболее развитых в плане гендерного равенства странах женские когнитивные способности превосходят мужские», — отметили исследователи.

В обществах с традиционными взглядами на гендерные роли женщины имеют меньший доступ к образованию и трудоустройству, и, как следствие, с годами их когнитивные способности падают по сравнению со способностями мужчин того же возраста.