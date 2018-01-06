Космическая гонка-2018: нырок в Солнце и тяжеловоз Маска

2018 год будет богат на события в области космонавтики. NASA запустит новый посадочный аппарат к Марсу, другой зонд должен будет приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние. Кроме того, новых достижений мир ждет от частных игроков космического рынка.

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«От наступающего 2018 года мы ждем многого:

новых космических кораблей, новых полетов, новых достижений. Впрочем, мы ждем этого от любого наступающего года.

Если не делать этого, то ничего не будет», — считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Falcon Heavy

Одним из самых ожидаемых космических событий 2018 года, безусловно, станет первый и давно анонсированный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy американского миллиардера Илона Маска, для которого прошедший 2017 год оказался весьма успешным с точки зрения числа и безаварийности запусков его ракет.

Запуск Falcon Heavy переносится уже пятый год. Изначально о ее строительстве было объявлено еще в 2011 году, а первый пуск должен был состояться в конце 2013 года.

В июле 2017 года Маск признал, что создание ракеты оказалось более сложным, чем ожидалось. В основе ракеты – три возвращаемых первых ступени, аналогичные тем, что стоят в ракетах Falcon 9. Недавно Маск заявил, что первый старт ракеты состоится в январе 2018 года, и полезная нагрузка, в качестве которой выступит спорткар Tesla, будет отправлена в сторону Марса.

Малые спутники и ракеты

Новое перспективное направление в космонавтике – запуск малых космических аппаратов и запуски сверхлегких ракет. Первая попытка запустить сверхлегкий носитель была предпринята в конце 2015 году, но закончилась неудачей. Неудачей закончился и пуск такой ракеты компанией Rocket Lab в мае прошлого года. Теперь компания намерена провести новый старт в начале 2018 года, и в случае успеха, перейти к выполнению коммерческих запусков.

Лунная гонка

31 марта – дата окончания конкурса Google Lunar X-prize, в котором команде-победителю необходимо доставить луноход на Луну, проехать 500 метров и передать данные на Землю.

По условиям конкурса команда, которая выполнит требование, получит главный приз — $20 млн.

Однако судя по готовности аппаратов, готовящихся пятью претендентами на победу, к дедлайну вряд ли кто-то из них сможет успеть со стартом.

Охотник за планетами

В этом году ожидается запуск новой американской космической обсерватории для поиска экзопланет — TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Как и успешный телескоп Kepler, этот аппарат будет искать планеты методом транзитов, наблюдая за изменением блеска звезд. Однако в отличие от Kepler, телескоп не будет сконцентрирован на одной области,

а подвергнет исследованию все небо.

В планах астрономов обнаружить ближайшие к Солнцу твердые экзопланеты и попытаться изучить состав их атмосфер на предмет того, способны ли они поддерживать жизнь. Запуск миссии должен состояться не ранее марта и не позднее июня на Falcon 9, ракете компании Space X.

Новые пилотируемые корабли

В этом году могут состояться испытания двух пилотируемых кораблей, которые создаются по инициативе NASA запускать астронавтов на частных космических аппаратах. Две компании — SpaceX и Boeing — создают корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner. Планируется, что первый будет запущен в беспилотном режиме в апреле, а уже в августе отправится в космос с экипажем.

Boeing надеется на беспилотный полет в августе и пилотируемый – в ноябре. Испытательные полеты кораблей изначально были запланированы еще на 2017 год, так что возможно, они снова будут перенесены.

Прыжки в космос

О ближнем космосе мечтают и другие частные фирмы. В конце 2017 года очередное испытание своей ракеты провела американская компания Blue Origin, собирающаяся отправлять богатых туристов в суборбитальные полеты на высоту 100 километров. Испытания планируется продолжить в 2018 году, возможно,

в этом же году на ракете впервые полетят люди.

Аналогичных целей стремится достичь конкурирующая фирма Virgin Galactic, которая планирует запускать туристов в космос на суборбитальном ракетоплане VSS Unity, который вероятно, будет испытан в текущем году. Испытание его предшественника, аппарата VSS Enterprise, закончилось катастрофой – пилот погиб, корабль разрушен.

А компания Virgin Orbit планирует в текущем году испытать технологию запуска легкой ракеты из-под крыла специального самолета для отправки в космос небольших спутников. Первое испытание может состояться уже в начале года.

Марсианский зонд

В 2017 году должен состояться запуск посадочного марсианского аппарата InSight. На поверхности планеты аппарат будет изучать ее внутреннее строение, марсотрясения и историю формирования Марса. Аппарат, стартующий в пусковом окне, начинающемся 5 мая, должен достичь планеты в ноябре этого года, спустя семь месяцев.

Нырок в Солнце

В период с 31 июля по 19 августа американское агентство NASA запустит в космос аппарат Parker Solar Probe, которому впервые в истории предстоит прикоснуться к Солнцу. И хотя он не будет «нырять» в поверхность звезды,

он пройдет в пяти миллионах километров от нее, сумев зачерпнуть образцы внешних слоев атмосферы.

Благодаря этому аппарат попробует узнать, за счет чего ускоряются частицы солнечного ветра – загадку, которая много лет волнует ученых.

Прыжок к астероиду

В августе этого года достигнет своей цели зонд OSIRIS-REx, запущенный NASA в 2016 году для изучения астероида Бенну и доставки его грунта на Землю. После приближения к цели аппарат начнет использовать свои двигатели для выхода на орбиту астероида. В октябре зонд приступит к годичному изучению астероида и выбору места забора грунта.

Камеры на его борту позволят землянам получить удивительные снимки поверхности тела.

Миссия к Меркурию

В октябре будет запущена миссия к Меркурию BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства и Японии, на котором будут стоять и российские приборы.

В рамках проекта, ракетой Ariane 5 к планете будут запущены сразу два аппарата – европейский и японский, которые прибудут к Меркурию в 2025 году.