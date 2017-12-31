Затмение в США и русская кладовщица: итоги года в космосе

Затмение года

По степени вовлеченности землян первое место в уходящем году занимает Великое американское затмение, как его прозвали еще за несколько лет до наблюдения. Редкое по красоте явление, бесспорно, стало одним из главных событий в жизни миллионов жителей США в уходящем году.

Полное солнечное затмение наблюдалось 21 августа, когда тень от Луны прошла от западного до восточного побережья США.

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Тысячи людей со всего мира готовились к нему заранее, покупали билеты, планировали маршруты, бронировали гостиницы. Наблюдатели в нескольких штатах, от Орегона до Южной Каролины, по территории которых прошла тень от солнечного затмения, в тот день могли наблюдать до четырех планет на небе — что невозможно сделать в дневные часы.

Затмение стало сильным экономическим фактором: предприимчивые американцы постарались выжать максимум прибыли из возможности заработать на любителях астрономии. Кепки, футболки, сувениры и билеты на самолеты и круизные лайнеры. При этом в общегосударственном масштабе экономика США могла недосчитаться $1 млрд из-за падения продуктивности работников и увеличения автомобильного трафика в районах наблюдения затмения.

Нейтронные звезды

Миллиарды лет назад в далеком космосе слились друг с другом две нейтронные звезды, представляющие из себя остатки старых, массивных звезд. 17 августа 2017 года гравитационный всплеск от этого взрыва достиг Земли, и ученые, лишь недавно овладев необходимыми для этого инструментами, впервые смогли его услышать. После ввода в строй американской граитационно-волновой обсерватории LIGO были впервые зафиксированы несколько сигналов от слияний черных дыр.

Согласно Общей теории относительности, вращающиеся вокруг общего центра масс черные дыры должны терять угловой момент из-за постоянного излучения гравитационных волн и в конце концов сливаться, создавая мощный всплеск, который и был впервые получен астрономами на Земле осенью 2015 года.

Ученые подозревали, что в космосе могут происходить аналогичные, но менее мощные события — слияния нейтронных звезд. 17 августа, когда вместе с двумя американскими детекторами LIGO работал и европейский новый детектор Virgo,

был зафиксирован новый всплеск, который, в отличие от предыдущих, был пойман и в электромагнитных волнах.

Спустя минуты, часы и сутки отголосок от взрыва наблюдался в оптическом, радио и гамма-диапазонах, что соответствует моделям взрывов от слияния нейтронных звезд. В октябре за успехи в области гравитационно-волновой астрономии Нобелевскую премию по физике разделили американские физики Райнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн. Ученые надеются, что повышение чувствительности приборов поможет в скором будущем детектировать более слабые гравитационные всплески.

NASA Аппарат Cassini на фоне Сатурна (иллюстрация)

Смерть Cassini

В сентябре весь мир наблюдал за трагичным и в то же время победоносным завершением миссии космического аппарата Cassini. После десяти лет работы у планеты Сатурн аппарат был искусственно сведен с орбиты и сгорел в атмосфере планеты во избежание загрязнения ее спутников земными микроорганизмами.

Cassini стал рекордсменом по результативности и длительности дальних миссий в изучении планет Солнечной системы.

За десять лет полученные с его помощью данные смогли полностью изменить представления ученых о Сатурне, его кольцах и десятках спутников.

Баги в Роскосмосе

Как и год назад, новый год отечественная космонавтика встречает не на волне успехов. Если декабрь 2016 года был омрачен аварийным запуском ракеты-носителя «Союз-У» с кораблем «Прогресс», то этот декабрь — неудачным запуском спутника «Метеор» и еще 18 коммерческих спутников ракетой «Союз» с нового российского космодрома «Восточный».

Это был лишь второй пуск ракеты с открытого в 2016 году космодрома. В первые часы после запуска все шло гладко, однако вскоре стало ясно, что связь с разгонным блоком отсутствует по причине его невыхода на расчетную орбиту.

Комиссия установила, что причиной аварии стали ошибки в алгоритме, которые проявили себя при запуске с нового космодрома, а не с Байконура.

Комментируя аварию, заместитель председатель правительства России Дмитрий Рогозин отметил, что в работе «Роскосмоса» наблюдаются системные ошибки, что, по его словам, не соответствует ожиданиям кабмина.

О системных ошибках в управлении Роскосмосом говорится давно, и уже несколько лет эти ошибки проявляются в аварийных пусках, которые сопровождаются огромными финансовыми и репутационными потерями. Так, в интервью «Газете.Ru» глава «Роскосмоса» рассказал, что причиной брака в ракетах «Протон», из-за которого эти ракеты не летали ровно год, стало временное отсутствие кладовщицы на Воронежском механическом заводе, однако руководством были приняты меры, чтобы такого не повторилось. Теперь за очередную аварию выговорами поплатились несколько руководителей госкорпорации.

SpaceX Запуск ракеты Falcon 9

Звездный год Маска

Для американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска уходящий год оказался, безусловно, удачным. Благодаря нескольким стартам кораблей к МКС и отработанной технике возврата использованных ступеней его компании SpaceX удалось компенсировать неудачи аварийного 2016 года.

В планах миллиардера — значительное снижение стоимости запусков путем многоразового использования ступеней ракет. 15 декабря 2017 года компании удался очередной рекорд — запуск двадцатой за год ракеты. В 2018 году Маск намерен впервые запустить и отправить к Марсу свою самую тяжелую ракету Falcon Heavy, где в качестве полезной нагрузки в космос отправится спорткар Tesla.