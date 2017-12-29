Рассеянный склероз: Европа под ударом

Вопреки сложившемуся стереотипу, рассеянный склероз не имеет отношения к проблемам с памятью у пожилых людей. Это аутоиммунное заболевание, которое характеризуется множественными поражениями миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, которая необходима для передачи сигналов между нервными клетками.

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Обычно рассеянный склероз впервые проявляется в 20-40 лет, но может возникать и у детей.

Заболевание характерно для стран с холодным климатом. Принято выделять три зоны, различающиеся по распространенности рассеянного склероза. Самая высокая распространенность, более 50 случаев на 100 тыс. населения, регистрируется в северной и центральной части Европы, северных районах США, на юге Канады и Австралии, в Новой Зеландии. Средняя (10-50 случаев на 100 тыс. населения) — в южной Европе, на юге США и севере Австралии. Самая низкая, до 10 случаев на 100 тыс. населения — в Южной Америке, Азии, Африке и Океании.

В России рассеянный склероз распространен в средней полосе, чаще — в западных и центральных областях, несколько реже в Сибири и на Дальнем Востоке.

Женщины страдают от склероза чаще мужчин. Кроме того, жертвами болезни обычно становятся представители европеоидной расы; в Корее, Китае, Японии насчитывается всего 2-6 случаев на 100 тыс. населения. В США распространенность рассеянного склероза среди чернокожего населения ниже, чем среди белого, но выше, чем у коренного населения Африки. В крупных промышленных городах и районах заболеваемость выше. Всего в России около 150 тыс. больных рассеянным склерозом, в мире — около 2 млн.

Wikimedia Commons Карта распределения риска заболевания рассеянным склерозом

На ранних стадиях сложно поставить правильный диагноз из-за обилия возможных симптомов. Рассеянный склероз может начинаться со слабости в ногах, онемения в разных частях тела, ощущения прохождения тока по позвоночнику, головокружения, рвоты, ухудшения зрения, учащения или задержки мочи и стула. Симптомы могут проявляться как по одиночке, так и по несколько одновременно.

Для оценки состояния пациента и постановки диагноза неврологи используют шкалу состояния функциональных систем и расширенную шкалу оценки инвалидизации. С помощью первой они оценивают выраженности поражений, с помощью второй — общую степень инвалидности пациента. Также для уточнения диагноза используется магнитно-резонансная томография.

Рассеянный склероз — мультифакторное заболевание.

Его развитие обусловлено взаимодействием факторов внешней среды (воздействия бактерий и вирусов, экологии, вредных привычек) и наследственной предрасположенности. Рассеянный склероз не относится к генетическим заболеваниям, но определенные изменения генома повышают риск развития болезни.

Среди возможных факторов риска — стресс, понижение уровня мочевой кислоты в организме и вакцинация против гепатита В. Следует отметить, что эти гипотезы не нашли достаточного подтверждения, лишь в некоторых работах были обнаружены определенные корреляции.

Чаше всего встречается ремиттирующий-рецидивирующий рассеянный склероз. Для него характерны периоды обострения, перемежающиеся периодами улучшения или даже полного восстановления, а симптомы с течением времени не прогрессируют. При вторично-прогрессирующем склерозе симптомы начинают ухудшаться. При первично-прогрессирующем периоды небольшого улучшения возможны лишь изредка. И, наконец, при самом редком, прогрессирующем с обострениями, симптомы неуклонно прогрессируют с самого начала болезни, а на их фоне периодически развиваются выраженные обострения.

Лечение заключается в предотвращении и купировании обострений, борьбе с мешающими вести нормальный образ жизни симптомами, усилении компенсаторно-приспособительных механизмов организма. Для этого используются кортикостероидные препараты, иммуносупрессоры, противоопухолевые лекарства. Для снятия мышечных спазмов используются препараты, уменьшающие мышечную гипертонию.

Исследования, призванные найти новые способы бороться с болезнью, проводятся постоянно.

Так, в середине декабря 2017 года на основе анализа клинических исследований более тысячи препаратов удалось установить, что для облегчения симптомов можно использовать антидепрессант клопирамин, особенно он эффективен во время обострений.

А 28 декабря была опубликована статья, заключающая, что для лечения рассеянного склероза можно использовать женский половой гормон эстроген.Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обратили внимание на то, что у женщин в последнем триместре беременности риск обострения болезни снижается на 70% по сравнению с остальной ее частью. В это время уровни эстрогенов в организме увеличиваются почти в 30 раз по сравнению с исходным уровнем. Исследования на мышах показали, что

эстроген активирует определенные белки, способствующие защите мозга от повреждений.

В настоящее время ученые заняты разработкой более совершенного синтетического эстрогеноподобного соединения, которое позволит надежно защитить нервные клетки.

Также, как выяснилось, важную роль играет таурин — сульфокислота, в медицине использующаяся при сердечно-сосудистой недостаточности, а также в виде глазных капель при дистрофических поражениях сетчатки. В центральной нервной системе таурин выполняет функцию тормозящего нейромедиатора.

Ученые установили, что использование таурина с препаратами, ускоряющими созревание клеток-предшественников олигодендроцитов — клеток, отвечающих за создание миелиновой оболочки аксонов, — способствует их более эффективному образованию и, соответственно, более быстрому восстановлению нервных клеток.

«Сочетание таурина с лекарствами, которые способствуют дифференциации клеток, значительно улучшает процесс, — отмечают авторы работы. — Мы получаем больше миелина».

Ну а самым простым способом облегчить симптомы оказалось правильное питание. Диета с содержанием достаточного количества овощей, фруктов и цельного зерна, возможно, способна сдержать прогрессирование заболевания.

«Люди с рассеянным склерозом часто спрашивают, стоит ли есть определенные продукты, чтобы избежать инвалидности или хотя бы отдалить ее наступление. Многие хотят знать, играет ли роль их питание, но исследований на ту тему пока было мало», — поясняют авторы работы.

В исследовании приняли участие почти 7 тыс. человек с разными типами рассеянного склероза. В зависимости от питания ученые разделили их на пять групп. Выяснилось, что пациенты, придерживавшиеся наиболее здоровой диеты, на 20% реже страдали от тяжелой депрессии, также у них был понижен риск развития инвалидности. В целом, у участников, которые вели более здоровый образ жизни, на 30% реже наблюдалась сильная усталость и на 40% — болевые ощущения.

Однако у исследователей есть и другая версия насчет причин такой корреляции. Они предполагают, что, возможно, из-за усиления симптомов у пациентов просто не хватает сил на здоровый образ жизни и правильное питание.