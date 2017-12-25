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«Опухоль угрожает жизни мальчика, она сломает ему шею»

В США хирурги удалят опухоль массой в 4,5 кг с лица ребенка

University of Miami Health

Опухоль лица массой более 4,5 кг хирурги из США собираются удалить у кубинского мальчика, которого не рискнули оперировать местные врачи. Если не избавиться от опухоли, она задушит мальчика или сломает ему шею. Хирурги не гарантируют, что операция пройдет успешно, но готовы рискнуть.

Опухоль лица массой более 4,5 кг хирурги из США планируют удалить у кубинского мальчика, которого побоялись оперировать местные врачи. Об этом сообщает издание Miami Herald.

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14-летний Эмануэль Зейес страдает от полиостотической фиброзной дисплазии – заболевания, при котором часть костной ткани заменяется волокнистой тканью. Болезнь нередко становится причиной переломов костей рук, ног, черепа.

Диагноз Эмануэлю был поставлен, когда мальчику исполнилось два года. Болезнь затронула кости в его бедрах и вызвала их деформацию.

Около двух лет назад на левой стороне носа мальчика появилось образование, напоминающее прыщ.

За прошедшее время опухоль разрослась до размеров баскетбольного мяча и, хотя она доброкачественная, из-за размеров она может задушить ребенка или сломать ему шею.

C.M. GUERRERO

Опухоль покрывает лицо Эмануэля, затрагивая кости носа и нижней челюсти. Дышать мальчик может только через рот, да и то с трудом, так как опухоль давит на трахею. Кроме того, ему сложно проглатывать пищу, поэтому он страдает от истощения. И, хотя у Эмануэля нормальное зрение, опухоль закрывает ему обзор.

За все эти годы семья обращалась ко многим кубинским врачам, но те ничего не смогли сделать – удаление опухоли, по их словам, несло большой риск.

Раньше Эмануэль, несмотря на болезнь, старался вести нормальную жизнь — посещал школу, заводил друзей. Единственным заметным его отличием от сверстников были костыли, необходимые ему для передвижения. Но, по мере роста опухоли, ему пришлось уйти из школы, сесть в инвалидное кресло. Мальчик оказался в одиночестве.

«Ему нравится общаться, он всегда был тесно связан со своим окружением», — рассказывает Мелвис Визайно, мать Эмануэля.

Родители Эмануэля — пасторы церкви евангельских христиан в провинции Вилья-Клара в центральном регионе Кубы. Миссионеры из США увидели мальчика и решили узнать, не нужна ли семье помощь. Получив согласие, они представили рентгеновские снимки Эмануэля на медицинской конференции в США.

Снимки несколько озадачили присутствовавших на конференции врачей. Помочь мальчику вызвался доктор Роберт Маркс, глава отделения челюстно-лицевой хирургии в Университете Майами.

«Никто не знал, что это», — отмечает Маркс.

Но сам он уже сталкивался с этой болезнью. Он не раз оперировал людей с крупными опухолями лица, например, Марли Кассеус — гаитянку с опухолью весом в 7 кг. Как и Эмануэль, она не могла нормально дышать и есть. Для того, чтобы полностью избавиться от опухоли, понадобилось около десятка операций. Первая из них была проведена в 2005 году и длилась 16 часов.

А в 2008 году Маркс прооперировал девочку из Вьетнама, нижняя часть лица которой также была поражена опухолью, масса которой тоже достигла 7 кг –1/5 массы тела девочки.

Несмотря на то, что в ходе 14-часовой операции девочка потеряла много крови из-за рассечения крупных сосудов, питавших опухоль, она выжила и, по словам врачей, получила шанс на нормальную жизнь в родной деревне.

«Из-за своей массы опухоль угрожает жизни мальчика. Если ничего не сделать, она сломает ему шею», — опасается Маркс.

Семья получила медицинскую визу — приглашение от клиники на лечение. Они остановились в учрежденной благотворительным фондом семейной гостинице неподалеку от больницы, где будет проведена операция.

«Я обращался во множество больниц. Я благодарю Господа за то, что мы здесь и что эта страна и больница «Джексон Мемориал» приняли нас, — говорит Ноэль Зейес, отец мальчика. — Видеть, как лицо нашего сына деформируется и быть не в состоянии что-либо сделать — это непросто».

По расчетам врачей, операция продлится около 12 часов, для ее проведения потребуются четыре хирурга. Они планируют удалить опухоль и реконструировать нос мальчика, чтобы он снова мог дышать. После этого понадобятся другие операции — необходимо будет провести реконструкции щек, челюсти и других частей лица, а также установить зубные протезы.

Операция, необходимые препараты и уход за мальчиком в послеоперационный период обойдутся минимум в $200 тыс. Сбором денег занимаются благотворительные организации.

«Мы делаем это потому, что не можем не помочь этому молодому человеку», — объясняет Маркс.

Доктор Маркс и его команда не могут гарантировать, что операция пройдет успешно, однако постараются сделать все возможное. Операция назначена на 12 января 2018 года.