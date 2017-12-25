«Опухоль угрожает жизни мальчика, она сломает ему шею»

Опухоль лица массой более 4,5 кг хирурги из США планируют удалить у кубинского мальчика, которого побоялись оперировать местные врачи. Об этом сообщает издание Miami Herald.

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14-летний Эмануэль Зейес страдает от полиостотической фиброзной дисплазии – заболевания, при котором часть костной ткани заменяется волокнистой тканью. Болезнь нередко становится причиной переломов костей рук, ног, черепа.

Диагноз Эмануэлю был поставлен, когда мальчику исполнилось два года. Болезнь затронула кости в его бедрах и вызвала их деформацию.

Около двух лет назад на левой стороне носа мальчика появилось образование, напоминающее прыщ.

За прошедшее время опухоль разрослась до размеров баскетбольного мяча и, хотя она доброкачественная, из-за размеров она может задушить ребенка или сломать ему шею.

C.M. GUERRERO

Опухоль покрывает лицо Эмануэля, затрагивая кости носа и нижней челюсти. Дышать мальчик может только через рот, да и то с трудом, так как опухоль давит на трахею. Кроме того, ему сложно проглатывать пищу, поэтому он страдает от истощения. И, хотя у Эмануэля нормальное зрение, опухоль закрывает ему обзор.

За все эти годы семья обращалась ко многим кубинским врачам, но те ничего не смогли сделать – удаление опухоли, по их словам, несло большой риск.

Раньше Эмануэль, несмотря на болезнь, старался вести нормальную жизнь — посещал школу, заводил друзей. Единственным заметным его отличием от сверстников были костыли, необходимые ему для передвижения. Но, по мере роста опухоли, ему пришлось уйти из школы, сесть в инвалидное кресло. Мальчик оказался в одиночестве.

«Ему нравится общаться, он всегда был тесно связан со своим окружением», — рассказывает Мелвис Визайно, мать Эмануэля.

Родители Эмануэля — пасторы церкви евангельских христиан в провинции Вилья-Клара в центральном регионе Кубы. Миссионеры из США увидели мальчика и решили узнать, не нужна ли семье помощь. Получив согласие, они представили рентгеновские снимки Эмануэля на медицинской конференции в США.

Снимки несколько озадачили присутствовавших на конференции врачей. Помочь мальчику вызвался доктор Роберт Маркс, глава отделения челюстно-лицевой хирургии в Университете Майами.

«Никто не знал, что это», — отмечает Маркс.

Но сам он уже сталкивался с этой болезнью. Он не раз оперировал людей с крупными опухолями лица, например, Марли Кассеус — гаитянку с опухолью весом в 7 кг. Как и Эмануэль, она не могла нормально дышать и есть. Для того, чтобы полностью избавиться от опухоли, понадобилось около десятка операций. Первая из них была проведена в 2005 году и длилась 16 часов.

А в 2008 году Маркс прооперировал девочку из Вьетнама, нижняя часть лица которой также была поражена опухолью, масса которой тоже достигла 7 кг –1/5 массы тела девочки.

Несмотря на то, что в ходе 14-часовой операции девочка потеряла много крови из-за рассечения крупных сосудов, питавших опухоль, она выжила и, по словам врачей, получила шанс на нормальную жизнь в родной деревне.

«Из-за своей массы опухоль угрожает жизни мальчика. Если ничего не сделать, она сломает ему шею», — опасается Маркс.

Семья получила медицинскую визу — приглашение от клиники на лечение. Они остановились в учрежденной благотворительным фондом семейной гостинице неподалеку от больницы, где будет проведена операция.

«Я обращался во множество больниц. Я благодарю Господа за то, что мы здесь и что эта страна и больница «Джексон Мемориал» приняли нас, — говорит Ноэль Зейес, отец мальчика. — Видеть, как лицо нашего сына деформируется и быть не в состоянии что-либо сделать — это непросто».

По расчетам врачей, операция продлится около 12 часов, для ее проведения потребуются четыре хирурга. Они планируют удалить опухоль и реконструировать нос мальчика, чтобы он снова мог дышать. После этого понадобятся другие операции — необходимо будет провести реконструкции щек, челюсти и других частей лица, а также установить зубные протезы.

Операция, необходимые препараты и уход за мальчиком в послеоперационный период обойдутся минимум в $200 тыс. Сбором денег занимаются благотворительные организации.

«Мы делаем это потому, что не можем не помочь этому молодому человеку», — объясняет Маркс.

Доктор Маркс и его команда не могут гарантировать, что операция пройдет успешно, однако постараются сделать все возможное. Операция назначена на 12 января 2018 года.