Тауриды бьют по Земле, на подходе — Леониды

В ночь с 14 на 15 ноября Американское метеорное общество и Международная метеорная организация получили почти 2000 сообщений о четырех чрезвычайно ярких метеорах, замеченных в небе над западом Германии, западом Франции, а также в американских штатах Аризона и Огайо. Информация поступала не только из этих регионов, но и из Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга, Чехии и Италии. Основную часть сообщений, более 800, составили отчеты о метеоре над Германией.

www.amsmeteors.org

В столице Аризоны, Финиксе, метеор появился около 20:30 по местному времени, озарив ночное небо яркой вспышкой. Он попал в объективы камер систем безопасности, а также был заснят в обсерватории Лоуэлла. Видео было опубликовано на YouТube-канале канадского телеканала Weather Network. В других регионах пролеты метеоров также были засняты очевидцами, камерами слежения и автомобильными видеорегистраторами.

Американские астрономы связывают появление метеоров над Огайо и Германией с Тауридами, ежегодным метеорным потоком, наблюдаемым в сентябре-декабре.

Для Таурид характерны медленные яркие метеоры (болиды), появление которых сопровождается вспышками, освещающими все небо. Тауриды связаны с кометой Энке и фактически представляют собой два метеорных потока – Южные и Северные тауриды. В обоих случаях метеоры двигались с запада на восток под острым углом, что свойственно для Таурид.

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А вот у метеоров над Францией и Аризоной, вероятно, иное происхождение – они летели с северо-востока на юго-запад. «Направление с запада на восток характерно для Таурид только в вечернее время, — подчеркивают астрономы. – Поздней ночью или утром оно, разумеется, будет другим».

Максимумы Северных и Южных Таурид приходятся на периоды с 30 октября по 7 ноября и с 4 по 7 ноября соответственно. Количество метеоров в час в эти дни достигает семи.

А уже 17 ноября наступит пик активности ежегодного метеорного потока Леониды, через который Земля проходит 5-30 ноября.

Леониды – один из самых быстрых потоков, беловатые метеоры движутся со скоростью около 70 км/с. Для сравнения, скорость метеоров Таурид составляет до 30 км/с. Ожидается, что максимальное количество метеоров в час достигнет 20. В среднем же можно будет увидеть 1-3 метеора в час, в южном полушарии они будут появляться немного реже.

Леониды связаны с кометой Темпеля-Туттля и известны еще с 900-х годов – впервые их описал патриарх Александрийский Евтихий II. Комета обращается вокруг Солнца с периодичностью около 33 лет и, так как метеорное вещество сконцентрировано около кометы, с той же периодичностью возникают и мощные метеорные дожди.

Одним из самых сильных был метеорный дождь, наблюдавшийся в 1833 году на территории США от Атлантического океана до Скалистых гор. Астроном Агнес Мэри Клерк описывала его следующим образом:

«Буря падающих звезд обрушилась на Землю… Небо в любом направлении было забито светящимися следами и освещалось величественными болидами.

В Бостоне частота метеоров оценивалась приблизительно в половину ее значения для хлопьев снега в буране средней силы».

Событие оказалось настолько значимым, что даже нашло отражение в индейских легендах и песнях темнокожих рабов.

В прошлый раз комета максимально приблизилась к Солнцу в 1998 году – тогда в небе над Европой можно было наблюдать до 300 метеоров в час, а над Канарскими островами – до нескольких тысяч. Следующее ее приближение ожидается в 2031 году.

А в декабре можно будет насладиться сначала Геминидами, а затем Урсидами. Геминиды, предположительно связанные с астероидом Фаэтон, относятся к одним из мощнейших метеорных потоков – так, в 2011 году можно было наблюдать до 200 метеоров в час, в два раза больше, чем у Персеид. Они движутся примерно с той же скоростью, что и Тауриды – 30-35 км/с. Это происходит потому, что поток догоняет Землю, а не летит ей навстречу.

Урсиды, связанные с кометой Туттля, не слишком примечательны. Астрономы обратили внимание на этот метеорный поток только в XX веке.

Количество метеоров обычно составляет около 10 в час, но в 1945 году их насчитывалось более 150 в час.

Плановые наблюдения за потоком начались только после 1945 года, до этого его наблюдали лишь случайно.