Ил-18: смертельное пике в Кольцово

50 лет назад в районе свердловского аэропорта «Кольцово» произошла катастрофа Ил-18, ставшая на тот момент крупнейшей по числу жертв в отечественной авиации.

Ил-18 был первым в СССР пассажирским самолетом, спроектированным «с чистого листа», именно как гражданский самолет.

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Первый Ил-18 поднялся в воздух 4 июля 1957 года. В 1958 году была создана модификация Ил-18А со взлетной массой 58 тонн и увеличенным до 89 мест салоном. На них устанавливались запорожские двигатели АИ-20, которые оказались более надежными, чем стоявшие сначала НК-4, ресурс которых составлял всего 50 часов. Ил-18 был очень надежен и легок в управлении, прощал многие ошибки пилотирующему экипажу. Самолет любили пассажиры — в отличие от снискавшего недобрую славу Ту-104.

Тем не менее первые 10 лет эксплуатации лайнера были отмечены рядом тяжелых инцидентов.

В 1959 году из-за отказа двигателя во Внуково потерпел аварию Ил-18Б. В 1959 году был потерян самолет, вылетевший из Кабула – он врезался в горы. Летом 1960 года у Ил-18, следовавшего по маршруту Баку — Москва в воздухе разрушилась турбина четвертого двигателя, лишь благодаря случайности это не привело к катастрофе. Но уже через месяц под Киевом была потеряна машина, летевшая из Каира с 27 пассажирами. Причина – пожар четвертого двигателя.

В 60-е годы было также потеряно несколько самолетов,

в результате одной из катастроф под Белградом погибла советская военная делегация во главе с маршалом Бирюзовым.

16 ноября 1967 года экипаж Ил-18В Уральского управления гражданской авиации готовился к вылету из аэропорта «Кольцово» (Свердловск) в Ташкент.

Самолет с бортовым номером 75538 был выпущен всего три года назад, и имел налет 5326 часов, 2111 посадок. Командир доложил о взлете в 21.02 местного времени, подъем происходил в сложных метеоусловиях с нижней границей облачности на высоте 170 метров, видимости – шесть километров.

Далее события развивались стремительно. При взлете на удалении четырех километров от исполнительного старта, на высоте 150 метров самолет резко развернуло вправо, он начал терять высоту

и потерпел крушение на расстоянии почти трех километров от конца взлетно-посадочной полосы на вспаханном поле.

Установлено, что при падении скорость его составляла 440 км/ч, вертикальная скорость 20 м/с, самолет падал с сильным правым креном порядка 37 градусов, коснувшись земли концом крыла.

При падении конструкция самолета полностью разрушилась, на земле возник пожар. Обломки лайнера были разбросаны на протяжении трехсот метров, в результате катастрофы не выжил никто из находившихся на борту 8 членов экипажа и 99 пассажиров (по другим данным 122 пассажира и 8 членов экипажа).

Крушение Ил-18 стало одной из тех катастроф,

причины которых установить точно не удалось вследствие полного разрушения всех агрегатов и систем самолета при ударе.

По одной из версий, причиной могло служить возникновение отрицательной тяги из-за отказа в управлении крайним правым двигателем. Согласно другой версии, причиной могли стать неполадки в работе директорных приборов «Путь-1М», что привело к ложным показаниям авиагоризонтов. Однако в любом случае, посчитала комиссия, эти отказы могли привести к катастрофе лишь при наличии других сопутствующих факторов.

Катастрофа в Кольцово стала крупнейшим инцидентом с этим типом воздушных судов и по состоянию на 1967 год –

крупнейшей авиактастрофой в СССР.

Катастрофы с Ил-18 на этом не прекратились. Спустя всего три месяца в районе Братска разбился самолет, летевший на высоте 9 тыс. метров. Он стал неожиданно снижаться и развалился в воздухе. Погибли 82 человека.

В феврале 1970 года при посадке в Самарканде разбился Ил-18, погибли 92 человека. Аварийность Ил-18 была довольно высокой из-за проблем с двигателями. Только в период с 1965-71 годы было отмечено 37 случаев внутренннего разрушения двигателей в полете, которые не привели к катастрофам, отмечали техники.

По причине пожара двигателя 27 апреля 1974 года разбился Ил-18, вылетевший из аэропорта «Пулково», погибли 118 человек. Всего за время эксплуатации Ил-18 было потеряно около сотни самолетев, в катастрофах погибли более 2300 человек. В России коммерческая эксплуатация Ил-18 прекратилась только в 2002 году, когда вышло соответствующее распоряжение Минтранса.

Есть информация, что два Ил-18 до сих пор используются авиакомпанией Air Koryo (КНДР).