Древние грузины пропили неолит

Новые археологические находки, сделанные международной командой ученых, помогли найти древнейшие на сегодняшний день следы виноделия в мире. В статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые под руководством известного грузинского археолога Давида Лордкипанидзе показали, что практика виноделия, появившаяся на Ближнем Востоке в неолитический период,

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оказалась минимум на 600-1000 лет древнее, и зародилась она не там, где считалось ранее.

Для анализа учеными были проанализированы образцы керамики, обнаруженные на двух известных грузинских памятниках в 50 километрах к югу от Тбилиси — Гадачрилис-гора и Шулаверис-гора, основные находки в которых были сделаны еще в советские времена.

Эти два поселения относятся к неолитическому периоду, который начался за 15200 лет до нашей эры на Ближнем Востоке и завершился за 4500-2000 лет до нашей эры в других частях света. Неолитический период характеризуется новыми видами деятельности человека, такими как одомашнивание животных, появление ремесел, таких как изготовление керамики и ткачество, а также появление полированных каменных инструментов.

Обитателей этих поселений относят к так называемой культуре Шулавери-Шому, существовавшей на территории современной Грузии, Армении и Азербайджана в позднем неолите и раннем энеолите. Считается, что эта культура возникла после резкого похолодания 6200 года до н.э., продолжавшегося около двух столетий.

Поселения шулавери-шомутепинской культуры представлены остатками круглых в плане глинобитных жилищ, в которых находят керамическую посуду, глиняные антропоморфные статуэтки, каменные и костяные орудия, кости животных и людей. Среди важных находок — косточки винограда. Долгое время среди археологов велись споры о том, принадлежат ли они тому же времени или были занесены в древние слои в более позднее время грызунами.

Органический осадок на фрагментах глиняных сосудов из двух поселений был исследован современными химическими методами учеными из Университета Пенсильвании. Так, в осадке была выявлена винная кислота, содержащаяся в винограде и вине, а также три сопутствующие органические кислоты — яблочная, янтарная и лимонная, которые были обнаружены на поверхности восьми сосудов.

«Мы считаем, что это древнейший пример одомашнивания дикорастущего винограда исключительно для производства вина, — пояснил Стивен Батюк, соавтор исследования из Университета Торонто. — Одомашненный виноград по всему миру имеет более 10 тыс. вариаций, а в одной только Грузии таких отличий более 500. Это означает, что виноград одомашнивался и скрещивался в этом регионе в течение долгого времени».

«Керамика, которая идеально подходила для обработки, розлива и хранения сброженных напитков, была изобретена в этот период одновременно с развитием искусства, технологии и кухни. Методология определения винных осадков в керамике изначально была развита и испытана на сосудах, найденных на памятнике Годин-тепе на западе Ирана более сорока лет назад», — добавил ученый.

До недавнего времени считалось,

что древнейшие следы виноделия были найдены в памятнике Хаджи-Фируз в Загросских горах Ирана и относятся к 5400-5000 тыс. лет до нашей эры.

В 2007 году в Армении в пещере Арени-1 была обнаружена древняя давильня с остатками виноградного жмыха, а также вкопанные рядом сосуды для брожения и хранения вина. Анализ показал, что этот винодельческий комплекс датируется возрастом 6 тыс. лет.

По словам ученых, комбинация археологических, химических, климатических данных, а также данные геоботаники и радиоуглеродные исследования показали, что культурный виноград (Vitis vinifera) уже во времена позднего неолита присутствовал на территории современной Грузии.

«Наше исследование показало, что одним из главных достижений неолитического периода, распространившимся на Кавказ, было виноградарство. Одомашнивание винограда, очевидно, привело к развитию культуры виноделия в регионе», — рассказал Батюк. По словам ученых, у древних обществ была очень высока роль вина, потребление которого было связано со многими аспектами жизни. «Вино оказалось в центре религиозных культов, экономики и общества по всему Ближнему Востоку», — пояснил Батюк.