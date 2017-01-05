Психозы в горах: третьим будешь

Альпинисты, поднимающиеся на высоту более 7000 м, нередко сталкиваются с различными галлюцинациями. Распространены как зрительные галлюцинации, так и слуховые – альпинисты замечают движение там, где его нет, слышат музыку или голоса. Причем чаще с этим сталкиваются те, кто восходит на гору в одиночку.

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Так, австрийский альпинист Герман Буль, первым покоривший вершину Нанга-Парбат высотой 8126 метров на северо-западе Гималаев — девятый по величине пик мира, прозванный «горой-убийцей», поскольку при восхождении на нее погиб 31 альпинист, — на обратном пути вдруг обнаружил, что у него есть компания, хотя на вершину поднимался он один: «У Зильберсаттеля я увидел две точки. И чуть не закричал от радости: кто-то идет вверх.

Я слышал голоса, кто-то позвал «Герман!», но потом я понял, что это камни на пике Чонгра, возвышающемся позади. Разочарование оказалось горьким. Подавленный, я снова двинулся в путь. Такие осознания случались часто. Потом я слышал голоса, отчетливо слышал свое имя — галлюцинации».

Еще один тип галлюцинаций распространен настолько, что имеет отдельное название — фактор третьего человека. При нем у альпинистов возникает ощущение, что кроме них на горе есть кто-то еще.

Этот тип галлюцинаций характерен не только для скалолазов — например, о подобном опыте писал полярный исследователь сэр Эрнест Шеклтон во время экспедиции в Антарктиду в 1914 году. В отчете фигурировал некий четвертый, который сопровождал троих участников экспедиции.

«Мне часто казалось, что нас четверо, а не трое», — писал Шеклтон.

Подобные свидетельства приводил и американский летчик Чарльз Линдберг. Во время своего знаменитого трансатлантического перелета он ощущал, будто находится в кабине самолета не один: «Фюзеляж за моей спиной заполнился призрачными существами — смутными силуэтами, прозрачными, движущимися, невесомо путешествующими со мной в самолете, — писал он. — Их появление не удивило меня. В нем не было внезапности... Не поворачивая головы, я видел их так же отчетливо, как в обычном поле зрения».

В книге «Фактор третьего» (The Third Man Factor) писатель Джон Гейгер перечисляет условия, которые ассоциируются с ощущаемым присутствием:

однообразие, темнота, голый ландшафт, изоляция, холод, травмы, обезвоживание, голод, усталость и страх.

Долгое время «фактор третьего» связывался с высотной болезнью, которая возникает из-за кислородного голодания. Ее симптомы включают головокружение, тошноту, бессонницу, кровоизлияния в глазах и, в тяжелых случаях, отек мозга и легких. Разновидностью высотной болезни является горная болезнь, в возникновении которой играет роль также физическое переутомление, обезвоживание, переохлаждение, резкие перепады температур, тяжелые погодные условия. Но все же кислородное голодание остается основным патологическим фактором.

Специалисты из исследовательского центра Eurac Research в Италии и Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца в Австрии считают, что галлюцинации не являются следствием кислородного голодания и возникают независимо от него. Свои выводы исследователи изложили в статье в журнале Psychological Medicine.

Они рассмотрели 83 эпизода галлюцинаций у альпинистов и изучили сопутствовавшие симптомы.

«В нашем исследовании мы обнаружили, что существует группа симптомов, которые являются чисто психотическими, — рассказывает Герман Брюггер, один из авторов работы. --

То есть, хотя они возникают на большой высоте, они не могут приписываться органическим факторам, таким как отек мозга, потеря жидкости или инфекции».

Однако причину галлюцинаций ученые с уверенностью назвать не могут. Они предполагают, что появление кажущегося «третьего» может быть связано с одиночеством или нахождением в маленькой группе или тяжелыми условиями восхождения. Известно, что при возвращении на безопасную высоту галлюцинации пропадают и не имеют долговременных эффектов.

«Это открытие позволяет провести более тщательное исследование временных психозов у здоровых людей, что может дать подсказки для понимания природы психических заболеваний, например, шизофрении», — отмечает соавтор исследования Катарина Хюфнер.

Также результаты исследования позволят альпинистам лучше подготовиться к восхождению и составить план действий на случай, если им придется столкнуться с высотным психозом.

Кроме того, исследователи могут попытаться воспроизвести результаты в лабораторных условиях, использовав камеры с низким давлением и содержанием кислорода.

В следующем году команда в сотрудничестве со специалистами из Непала собирается более точно оценить частоту возникновения психозов, а также уточнить факторы их возникновения и потенциальные риски.