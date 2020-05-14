Эксперты прогнозируют снижение стоимости аренды жилья после пандемии

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Стоимость аренды жилья после пандемии снизится. Такой прогноз дали опрошенные «Российской газетой» эксперты по недвижимости.

Как пояснила изданию управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова, к падению цен после окончания карантина приведет появление на рынке большого числа квартир от собственников.

Только за текущий месяц средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры снизились на 3,7%, двухкомнатной – на 2,5%, а однокомнатной – на 1,8%.

Сейчас стоимость аренды однокомнатной квартиры в хорошем состоянии в Москве, находящейся в 10 минут пешком от метро, составляет 30-35 тысяч рублей в месяц.

Значительней всего цены упали на съемные квартиры в крупных городах. Это связано с тем, что из-за режима самоизоляции произошел заметный отток трудовых мигрантов.

«Одновременно с этим не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды», — объяснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.