Посольство РФ в Иране опровергло данные о якобы эвакуации сотрудников АЭС «Бушер»

Посольство: информация об эвакуации сотрудников с площадки АЭС «Бушер» ложная

Посольство России в Иране в Telegram-канале опровергло информацию о якобы эвакуации сотрудников российской дипмиссии и специалистов, работающих на атомной электростанции «Бушер».

Отмечается, что ни сотрудники посольства, ни специалисты на АЭС не собираются эвакуироваться. Работа продолжается в штатном режиме, добавили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что распространяемая информация является дезинформацией, «источник которой хорошо известен».

9 августа глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на АЭС «Бушер» начали возвращаться эвакуированные российские специалисты. Первые пять сотрудников уже приступили к выполнению своих обязанностей.

4 апреля иранское агентство Tasnim сообщило, что снаряд упал вблизи АЭС «Бушер». Атака не нанесла ущерба главным частям электростанции, производство не остановлено. Однако в результате удара не выжил один человек.

Ранее Иран изъявил желание ускорить реализацию совместных проектов с Россией.