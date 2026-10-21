В западных СМИ раскрыли, кто ограничил работу Starlink для Украины

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость передачи данных для Украины через спутниковую систему связи военного назначения Starshield, которая относится к технологии Starlink. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели Маск и президент США Дональд Трамп выражали недовольство ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. На прошлой неделе Маск ограничил скорость передачи данных, из-за чего ряд украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, как утверждают источники газеты, фактически утратили свою эффективность.

По словам некоторых американских чиновников, предприниматель принял решение самостоятельно, без распоряжений со стороны Трампа. Вместе с тем один из собеседников WSJ заявил, что перед введением ограничений Маск провел переговоры с несколькими высокопоставленными представителями американской администрации, в том числе с ее главой.

Starshield — это военная модификация и развитие гражданской спутниковой системы Starlink, разработанная компанией SpaceX.

По информации WSJ, украинский лидер Владимир Зеленский якобы выразил готовность прекратить удары по российским НПЗ в течение 100 дней в обмен на доступ к Starlink на 300 км вглубь территории РФ. Это якобы позволит Украине точнее бить по пусковым установкам в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Зеленского пожаловался на проблемы с разведданными США.