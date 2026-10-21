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Политика

Бессент заявил о потере Ираном возможности перевозить нефть морем

Бессент: на иранском нефтяном терминале на острове Харк нет отгрузок нефти
Hasnoor Hussain/Reuters

Иран утратил возможность транспортировать нефть морским путем. Об этом рассказал глава американского минфина Скотт Бессент в рамках программы The Morning Meeting на платформе 2WAY.

«С августа на иранском нефтяном терминале на острове Харк не было никаких отгрузок [нефти]. В настоящее время у Ирана нет нефти в море», — сообщил министр.

До этого государственный департамент США предупредил американцев, пребывающих на Ближнем Востоке, о возможном расширении американо-иранского конфликта, закрытии неба и отмене рейсов.

Граждан призвали проявлять высокую бдительность из-за сложной обстановки в сфере безопасности.

Харк — остров в Персидском заливе, принадлежащий Ирану, входит в состав провинции Бушер. Он имеет важное стратегическое и экономическое значение для Ирана: на нем расположен нефтяной терминал, через который осуществляется экспорт большей части иранской нефти.

Ранее в ОДКБ увидели признаки перехода конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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