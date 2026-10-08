Германия поставила Украине средства против реактивных дронов

Германия поставила Украине боеприпасы для самолетов в целях борьбы с российскими реактивными дронами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Минобороны Германии.

Агентство пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о предоставлении «зимнего паркета» военной помощи в телефонном разговоре с главой украинского минобороны Евгением Хмарой.

«Украина обратилась к нам с просьбой предоставить пакет боеприпасов для украинских боевых самолетов для отражения [атак] реактивных российских дронов. Мы отреагировали в течение нескольких дней и приступили к поставкам. Первая партия уже доставлена», — сообщили в Минобороны Германии.

Также в МО ФРГ отметили, что Германия участвует в украинской программе «Анти-Шахед», которая позволит Киеву продолжить разработку дронов-перехватчиков, способных сбивать российские реактивные беспилотники.

До этого стало известно о том, что немецкая компания Quantum Systems планирует поставить Украине несколько десятков тысяч перехватчиков SPYS для того, чтобы они сбивали российские реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5».

В октябре президент Украины Владимир Зеленский назвал новые российские реактивные дроны серьезной проблемой и подчеркнул, что запасы 20-мм боеприпасов у Киева сокращаются.

В сентябре Писториус призвал спонсоров Украины помочь Киеву подготовиться к зиме из-за возможного усиления российских ударов по стране во время холодов.

Ранее в Германии забили тревогу из-за реактивных беспилотников ВС РФ.