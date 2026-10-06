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Политика

В МИД заявили о попытке Армении переложить на Россию ответственность за вывод военной базы

Калугин: Армения пытается переложить ответственность за вывод базы в Гюмри на РФ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Армения пытается переложить на Россию ответственность за возможный вывод российской военной базы из Гюмри. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, представители Еревана стремятся выставить ситуацию таким образом, будто именно Москва инициировала обсуждение дальнейшего пребывания российской базы на территории Армении.

Калугин отметил, что армянские власти хотят переложить ответственность не только по этому вопросу, но и по поводу референдума о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Так, Ереван говорит о необходимости получить положительный отклик из Брюсселя перед проведением референдума. В случае с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) звучат заявления о том, что исключение Армении из организации позволило бы властям избежать выбора между выходом и сохранением членства.

«Правящая элита в Ереване зачастую ждет, что наиболее важные решения будут приняты внешними игроками», — сказал Калугин.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не станет возражать против исключения из ОДКБ и больше не считает размещение российской военной базы критически важным для своей безопасности. По словам политика, если Москва решит вывести военных, Ереван готов к их уходу «хоть завтра», а если база останется, стороны должны обсудить новые условия ее размещения.

Ранее в Армении пригрозили пересмотреть условия аренды российской базы в Гюмри.

 
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