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Политика

Нетаньяху раскритиковал Великобританию

Нетаньяху сравнил Великобританию с государством-изгоем
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Daily Mail сравнил Великобританию с государством-изгоем на фоне ухудшения отношений между странами.

По его словам, официальный Лондон встал на путь умиротворения противников Израиля в попытке заручиться поддержкой своего политического электората.

Нетаньяху добавил, что вместо того, чтобы противостоять Ирану и его союзникам, власти королевства критикуют Израиль. При этом премьер отметил, что еврейское государство по-прежнему считает Великобританию союзником, несмотря на разногласия между странами.

Также Нетаньяху раскритиковал правительство за ситуацию с прибытием нелегальных мигрантов на маломерных судах.

До этого сообщалось, что Великобритания ужесточит позицию в отношении Израиля, введя запрет на торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Издание отмечает, что Лондон выходит за рамки традиционной риторической поддержки решения о создании палестинского государства и переходит к активным шагам по предотвращению расширения еврейских поселений на Западном берегу.

Ранее Израиль жестко ответил Британии на попытки защищать интересы палестинцев.

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