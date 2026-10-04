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Политика

Трамп выдвинул Джона Коула на пост спецпредставителя по делам заложников

Трамп выдвинул юриста Джона Коула на пост спецпредставителя по делам заложников
Janis Laizans/Reuters

Юрист Джон Коул выдвинут как кандидат на пост специального представителя президента США по делам заложников. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

По его словам, на должности спецпосланника Коул добился возвращения домой из Белоруссии более 65 американцев и граждан союзных государств, а также договорился об освобождении более 800 политических заключенных из ряда стран Восточной Европы.

«На посту Коул будет неустанно трудиться, чтобы вернуть американских граждан домой. Его предшественник Адам Белер, проделавший невероятную работу по возвращению 196 заложников, продолжит оказывать помощь в других вопросах в качестве старшего советника», – написал Трамп.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел четвертую за два года встречу с Коулом. Дипломат пообещал выполнить требование белорусского лидера вернуть «застрявшие» в американском «Ситибанке» $44 млн, которые Минск должен был получить за поставку калийных удобрений.

Ранее сообщалось, что Белоруссия освободит 25 заключенных по итогам переговоров Лукашенко с представителем США.

 
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