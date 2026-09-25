Захарова иронично отреагировала на назначение комика на пост замглавы МО Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что назначение на пост заместителя министра обороны Украины комика Алексея Ревы — это черный юмор. Соответствующее заявление дипломат сделала в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Это и есть черный юмор», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

25 сентября кабинет министров Украины назначил Алексея Реву заместителем министра обороны. Как отмечается, Рева будет курировать вопросы цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации министерства обороны.

В 2015 году Рева стал победителем украинского юмористического шоу «Рассмеши комика», после чего вошел в состав труппы проекта «Мамахохотала».

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего комика Алексея Реву заместителем министра обороны из-за недоверия к своему окружению. По его словам, Зеленский никому не доверяет, и вся команда, что у него осталась, это «Квартал 95». Более-менее компетентные в политической среде Украины люди главу государства не устраивают, считает Колесник.

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