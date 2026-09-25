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Политика

Посол Нечаев заявил, что вопросы о терактах на «СП» остаются без ответа

Посол Нечаев: заказчики диверсии на «Северных потоках» до сих пор неизвестны
RTL

Спустя четыре года после подрыва магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» имена организаторов, непосредственных исполнителей и выгодоприобретателей диверсии до сих пор не названы. Об этом напомнил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, чье заявление приурочено к четвертой годовщине ЧП и опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – говорится в сообщении.

Вместо этого немецкое правительство находит повод для резких шагов в куда менее значительных инцидентах — например, из-за обнаруженного в Лейпциге сломанного беспилотника без хозяина, связь которого с РФ доказывается по принципу «высокой вероятности», ФРГ незамедлительно закрыла генконсульство РФ в Бонне, Русский дом в столице и депортировала свыше полутора сотен российских граждан с семьями, назвав это «соразмерной реакцией на гибридные угрозы».

Дипломат сыронизировал по поводу того, как Берлин отреагировал бы на неоспоримые доказательства вины киевского режима и его кураторов в уничтожении потоков, от чего сильнее всего пострадала сама же немецкая экономика.

В заключение посол отметил, что на фоне отказа от доступных российских энергоносителей, который преподносится как главное достижение новой эпохи, огромные средства из европейских бюджетов продолжают направляться на поддержку Украины, оседая при этом на счетах коррупционеров, оружейных магнатов и посредников.

Ранее посол РФ раскритиковал решение ФРГ закрыть генконсульство в Бонне.

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