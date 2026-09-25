Памфилова раскрыла количество отказов в регистрации кандидатов в Госдуму

Памфилова: отказано в регистрации было менее 1% кандидатам-одномандатникам

Отказано в регистрации кандидатов в Госдуму было 16 кандидатам из 1723 выдвинутых в Государственную думу по одномандатным округам, это менее 1%. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов депутатов ГД девятого созыва, ее слова приводит РИА Новости.

«Отказано в регистрации всего, я подчеркиваю, всего 16 кандидатам, что составляет 0,93%, то есть менее 1%», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что это «очень низкий уровень отказов».

18–20 сентября 2026 года в России состоялось голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

В результате партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, партия «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Также четыре мандата получили четыре самовыдвиженца.

Ранее в ЦИК России назвали явку на прошедших парламентских выборах.