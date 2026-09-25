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Политика

В Совфеде прокомментировали слова Ле Пен о войне с Россией

Сенатор Джабаров: Ле Пен понимает, что конфликт с Россией закончится печально
Stephanie Lecocq/Reuters

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен понимает, что прямой конфликт с Россией закончится для Франции печально. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Прекрасно понимает, что прямой конфликт с ядерной державой закончится для Франции печально», — сказал он.

Джабаров высказал мнение о том, что с уходом президента Франции Эммануэля Макрона Ле Пен имеет хорошие перспективы если не стать главой республики, то сильно усилить свои позиции во внутриполитической борьбе.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» предостерегла от провокаций в адрес России. По ее мнению, заявлений о войне с Россией следует воздержаться. Она напомнила фразу французского политика Шарля Талейрана о русском медведе, которого «сложно загнать в берлогу».

Ле Пен добавила, что хочет избежать ситуации, в которой придется думать, как загнать русского медведя обратно в берлогу. По ее словам, Франция может не найти способ сделать это.

17 сентября Ле Пен сказала, что Париж при текущем положении не в состоянии продолжать финансирование Украины.

Ранее Францию назвали «больной страной Европы».

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