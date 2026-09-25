Памфилова раскрыла число удаленных с избирательных участков наблюдателей

Памфилова: в дни голосования с участков были удалены 15 наблюдателей

С избирательных участков по решению суда в дни выборов от политических партий были удалены 15 наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Государственной думы, ее слова приводит ТАСС.

«С избирательных участков из 184 106 наблюдателей, которые были направлены партиями, по решению суда были удалены 15 человек», — сказала она.

По информации ЦИК, среди удаленных наблюдателей по шесть от КПРФ и «Яблока».

По словам Памфиловой, это самое массовое удаление в сравнении с предыдущими кампаниями. В 2021 году было удалено три наблюдателя, в 2024 году — два.

Также Памфилова заявила, что представители минимум 22 западных государств приехали в Россию для наблюдения за выборами.

Очередные выборы депутатов Госдумы состоялись в России с 18 по 20 сентября. На следующий день после завершения голосования Памфилова представила предварительные итоги. Сообщалось, что после подсчета 96,95% протоколов в нижнюю палату федерального парламента проходили пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Также в дни выборов граждане голосовали за глав восьми регионов — лидировали действующие руководители местных администраций. В ЦИК РФ объявили, что нарушения были выявлены на 20 избирательных участках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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