Президент Финляндии Александр Стубб одержим идеей нанести стратегическое поражение России. Об этом на странице в соцсети Х написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя сделку Хельсинки и Киева по беспилотникам.

«Стубб сыплет красивыми словами о мире, но на деле работает на войну. Нанести стратегическое поражение России — его величайшее желание. Украине нужны не беспилотники, а конкретные действия ради мира», — написал Мема.

По словам политика, курс в отношении России подрывает безопасность Финляндии.

До этого Финляндия решила присоединиться к французской инициативе продвинутого ядерного сдерживания, предусматривающей совместные учения и возможность размещения элементов стратегических сил Франции в других европейских странах.

При этом президент Александр Стубб заверил, что в мирное время ядерного оружия в Финляндии не будет. В Госдуме заявили, что Россия примет военные меры, если на территории Финляндии действительно появятся французские ядерные силы.

Ранее Зеленский растерялся от увиденного в телефоне Стубба на Генассамблее ООН.