Путин обратился к военным после выборов в России

Путин обратился к участникам СВО после выборов: это голосование за вас

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о прошедших выборах в стране, обратился к участникам специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 23 сентября собрал совещание с членами правительства.

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам. Верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине», — обратился Путин к бойцам.

Политик выразил уверенность втом, что все цели СВО будут достигнуты.

Также Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила о предварительных результатах единого голосования. После обработки 96,95% бюллетеней в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Во всех регионах, в которых проходили выборы их глав, победу одержали действующие руководители администраций. Нарушения зафиксировали на 20 участках по стране. Что известно о предварительных итогах и как их оценивают участники выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван регион-лидер явки на выборы в Госдуму.