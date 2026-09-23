В Госдуме назвали условие для переговоров России, США и Украины до конца года

Депутат Чепа допустил, что переговоры между РФ и Украиной состоятся в этом году

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной могут пройти в этом году. Такое предположение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru.

«Я думаю, что на встрече Лаврова и Рубио важно добиться, очевидно, подтверждения позиций, которые были достигнуты в Москве на встрече со спецпосланниками Трампа. Зеленский уже сдвинулся в сторону диалога», — сказал Чепа.

По его словам, если Белому дому удастся «сломить» Европу, которая мешает мирному урегулированию, то переговоры с участием Москвы, Киева и Вашингтона могут состояться уже в этом году.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конфликт России и Украины мог бы завершиться год назад, если бы Европа «не оттянула» США от договоренностей Анкориджа. По его словам, Москва готова к переговорам по урегулированию и поиску «разумных компромиссов» — но в рамках своей позиции и без остановки боевых действий.

Ранее Зеленский допустил прекращение конфликта на Украине до зимы.