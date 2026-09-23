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Политика

В Кремле не удивились «русофобской» политике государств Европы

Песков назвал недальновидной русофобскую политику Британии и других стран Европы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Великобритания и ряд государств Европы проводят недальновидную политику, продолжая нагнетать русофобские настроения. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова премьер-министра Соединенного королевства Энди Бернема о том, что в стране будет создан центр, чтобы «остановить ядовитую волну» враждебных атак со стороны других держав. Кроме того, глава правительства обвинил Москву в якобы эксплуатации человеческих страхов и лжи.

«Ничего нового премьер-министр Великобритании не сказал. Нагнетание русофобских настроений — это то, чем в Британии занимаются. И сейчас в унисон с Британией этим занимаются немцы и французы, и ряд других европейских государств», — отметил представитель Кремля.

Он назвал политику Лондона и его европейских партнеров недальновидной, поскольку она не способствует деэскалации в регионе.

22 сентября Бернем выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В ходе своей речи глава правительства Соединенного королевства объявил, что Лондон и Вашингтон намерены создать альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В рамках проекта будет разрабатываться новое оборонное партнерство в сфере ИИ, предназначенное для защиты критически важной инфраструктуры.

Ранее Путин отреагировал на сообщения о возможном нападении РФ на НАТО.

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