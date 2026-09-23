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Политика

В Финляндии назвали условия наступления мира на Украине

Депутат Мема: возвращение НАТО к границам 1990-х годов — путь к миру на Украине
Matias Honkamaa/Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X заявил, что возвращение НАТО к границам 1990-х годов главным условием для установления мира на Украине.

По словам депутата, Запад снова начнет снова вооружать Украину при заключении любого мирного соглашения, как это было после 2014 года.

«Мы должны сказать, что НАТО должна отступить к границам 90-х годов, это единственное направление, которое может привести к устойчивому миру. Расширение НАТО было, есть и остается самым большим препятствием на пути к миру», — подчеркнул Мема.

21 сентября директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников заявил, что любые учения НАТО в Арктике повышают риск инцидентов, способных спровоцировать конфронтацию и создать прямые угрозы безопасности России.

По его словам, маневры «Северный викинг», как и любые учения НАТО в высоких широтах, вносят свою лепту в дело повышения рисков инцидентов, способных спровоцировать вооруженную конфронтацию и создание прямых угроз безопасности РФ.

Ранее власти Норвегии разместили новое оружие у границ РФ.

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