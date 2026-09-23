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Политика

Латвия, Литва и Эстония попросили у ЕК денег на защиту от беспилотников

Iltalehti: министры обороны стран Балтии написали тайное письмо главе ЕК
Yves Herman/Reuters

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии написали тайное письмо главе Европейской комисии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить €500 млн на борьбу с беспилотниками. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что страны направили письмо в Еврокомиссию 21 сентября. Прибалтийские государства надеются, что Брюссель сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты от БПЛА в регионе уже в 2026 году, говорится в статье.

Издание отмечает, что письмо к главе ЕК не было опубликовано в открытых источниках. Причина такой секретности не раскрывается.

Источники подтвердили, что фон дер Ляйен получила корреспонденцию, однако не уточнили, дала ли она на нее ответ.

В последнее время в небе над странами Прибалтики неоднократно появлялись беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак дронов на объекты в России.

Ранее Лавров обвинил западные СМИ в попытках связать с Россией появление БПЛА в Европе.

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