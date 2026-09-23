Захарова рассказала, с кем Лавров проведет первые переговоры на ГА ООН

Программу встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров начнет со встречи с американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку, и начнутся они с переговоров с госсекретарем США Рубио. Это будет первый пункт программы», — заявила она.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов рассказал, что на полях Генассамблеи ООН Лавров примет участие в 20 международных встречах. Он добавил, что продолжают поступать соответствующие приглашения, поэтому график членов российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН будет формироваться до последнего момента.

8 сентября в Нью-Йорке состоялось открытие 81-й сессии Генассамблеи ООН. В рамках мероприятия по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов уточнил, что с трибуны Генассамблеи ООН Лавров выступит в субботу, 26 сентября. Министр уже прибыл в Нью-Йорк.

Ранее в МИД России заявили о подрыве доверия к ООН при Гутеррише.