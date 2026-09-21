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Политика

На Украине не поверили в энергетическое перемирие с Россией

«РБК-Украина»: вероятность воздушного перемирия низка, страну ждет тяжелая зима
Thomas Peter/Reuters

Шансы на устойчивое энергетическое перемирие низки, поэтому главным испытанием для Украины будет тяжелая зима и волны воздушных ударов ВС РФ. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседников, «несмотря на все риски на передовой», самым большим вызовом для Киева остается ситуация в тылу. Речь идет прежде всего о зиме и возможной новой волне российских воздушных ударов, говорится в тексте.

Источники «РБК-Украина» невысоко оценивают шансы на устойчивое энергетическое перемирие и «более широкое прекращение огня». На этом фоне Киев «Киев соглашается обсуждать взаимное прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре», напоминает издание.

«Наибольший вызов для нас - эта зима. Если пройдем эту зиму, в 2027 году мы еще повоюем», — сказал один из них.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Украине будет тяжело пережить грядущую зиму из-за разрушений энергетических объектов и нехватки средств. По его словам, многое разрушено и восстановить это за короткий срок невозможно. Терехов отметил, что средств катастрофически не хватает и в государстве, и в органах местного самоуправления, особенно в прифронтовых городах.

Ранее Европа начала готовить Украину к тяжелой зиме.

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