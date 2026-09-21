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Политика

В Госдуме рассказали о состоянии лидера «Справедливой России»

Вице-спикер Бабаков: состояние Миронова адекватное, он активно участвует в жизни СР
Илья Питалев/РИА Новости

Состояние лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова «более чем адекватное», он активно участвует в работы партии. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, цитирует РИА Новости.

«Состояние Сергея Михайловича более чем адекватное. Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании», — сообщил Бабаков на пресс-конференции.

Он добавил, что надеется увидеть его в ближайшее время.

26 августа на сайте «Справедливой России» было опубликовано обращение от Миронова, где он сообщил, что получил «небольшую травму» в одной из рабочих поездок в Алтайский край. Политик добавил, что пройдет вынужденное лечение и что ему придется скорректировать свой график.

Сам лидер справедливороссов прокомментировал позднее слухи об ухудшении здоровья.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала предварительные итоги выборов в ГД.

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