Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить меры по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

«На повестке дня — влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», — заявили в администрации главы государства.

Совет соберется на фоне резкого роста стоимости природного газа и его влияния на тарифы для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

После прекращения Украиной транзита газа РФ в европейские страны, а также нежелания Кишинева выплачивать задолженность российскому «Газпрому» Молдавия и Приднестровье лишились «голубого топлива». Молдавия получает газ от стран Европы, это влияет на рост тарифов для населения.

Ранее в Молдавии захотели отказаться от экспорта в Россию и Белоруссию в угоду ЕС.