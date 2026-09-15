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Политика

Экс-директор ЦРУ раскрыл, сколько беспилотников способна производить Россия

Экс-директор ЦРУ Петреус: Россия может производить до 10 миллионов беспилотников
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия может производить до 10 миллионов беспилотников, в то время как Украина – «около восьми миллионов». Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, чьи слова приводит Clash Report.

«Мы общались с представителями разведки, которые утверждают, что Россия может произвести до 10 миллионов беспилотников. Показатель Украины составляет около восьми миллионов», – сказал Петреус.

До этого газета The New York Times писала, что новые российские беспилотники и с реактивными двигателями вызывали серьезную тревогу на Украине. В материале отмечается, что в ходе ударов ВС РФ по Киеву появилась «новая зловещая особенность» в виде БПЛА с реактивными двигателями. Как пишет газета, «эти российские беспилотники порождают тревогу, создают чрезмерную нагрузку на системы ПВО и, по прогнозам аналитиков и официальных лиц, знаменуют опасный новый этап войны».

Ранее в Раде заявили наихудших для Киева условиях с 2022 года.

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