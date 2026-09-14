Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не позволит демонтировать формат миротворческой операции РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер правительства ПМР Виталий Нягу.

Он подчеркнул, что любая попытка переформатировать миротворческий формат является прямой угрозой стабильности в регионе. Нягу отметил, что именно совместные миротворческие силы во главе с Россией уже свыше трех десятков лет обеспечивают безопасность на берегах Днестра. Поэтому Приднестровье никому не позволит демонтировать российский миротворческий формат.

25 августа бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что спецслужбы Молдавии не исключают провокаций на складах с оружием, охраняемых Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. По его словам, склады находятся в селе Колбасна. Молдавские спецслужбы сознательно приуменьшили последствия возможного взрыва боеприпасов, чтобы оправдать возможные провокации против охраняющих их военных ОГРВ.

Ранее в МИД России предупредили об ответе в случае обострения ситуации в Приднестровье.