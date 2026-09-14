Дипломаты РФ назвали Норвегию виновной в деградации отношений с Россией

Норвежско-российские отношения деградируют по вине властей Норвегии. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Осло.

По словам дипломатов, продолжается деградация отношений между двумя государствами, которая произошла по вине норвежской стороны.

При этом в посольстве отметили, что пока еще действуют отдельные элементы прагматичного сотрудничества. В частности, в минимальной объеме сохранилось взаимодействие в области рыболовства, пограничных и таможенных ведомств.

13 сентября в дипмиссии РФ в Осло заявили, что существующие механизмы по предотвращению недопонимания и опасных инцидентов с Норвегией не работают.

До этого посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия развернула артиллерийский дивизион из четырех САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км недалеко от границы с Россией. По его словам, еще 40 таких установок бригада «Финмарк» получит до конца 2028 года.

Ранее в Госдуме напомнили Норвегии, кому принадлежал архипелаг Шпицберген.