Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Политика

Депутат Госдумы заявил о начале вооруженных междоусобиц на Украине

Депутат Шеремет заявил о начале вооруженных междоусобиц на Украине
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Перестрелка в Киеве между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины говорит о начале процесса вооруженных междоусобиц в республике. Такое мнение высказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

«Открытые боевые действия в Киеве между спецслужбами, публичные расстрелы украинцев представителями ТЦК (аналог военкомата на Украине — Прим. ред.), а также вооруженное противодействие от обычных граждан являются звеньями одной цепи и свидетельствует о том, что на Украине начался процесс вооруженных междоусобиц», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Шеремет, в настоящее время рядовые граждане на Украине лишены законного права на защиту и безопасность.

Перестрелка между сотрудниками украинской спецслужбы и разведки на улицах Киева произошла после задержания СБУ замкомандира РДК (признан в РФ террористической организацией) Степана Каплунова. Мужчину несколько дней допрашивали в тайной тюрьме и предъявили ему обвинения в сотрудничестве с ФСБ.

По данным СМИ, корни конфликта кроются во вражде между и. о. главы СБУ Александром Покладом и руководителем офиса президента Украины Кириллом Будановым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине опубликовали видео перестрелки между подразделениями СБУ и ГУР.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!