Депутат Госдумы заявил о начале вооруженных междоусобиц на Украине

Перестрелка в Киеве между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины говорит о начале процесса вооруженных междоусобиц в республике. Такое мнение высказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

«Открытые боевые действия в Киеве между спецслужбами, публичные расстрелы украинцев представителями ТЦК (аналог военкомата на Украине — Прим. ред.), а также вооруженное противодействие от обычных граждан являются звеньями одной цепи и свидетельствует о том, что на Украине начался процесс вооруженных междоусобиц», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Шеремет, в настоящее время рядовые граждане на Украине лишены законного права на защиту и безопасность.

Перестрелка между сотрудниками украинской спецслужбы и разведки на улицах Киева произошла после задержания СБУ замкомандира РДК (признан в РФ террористической организацией) Степана Каплунова. Мужчину несколько дней допрашивали в тайной тюрьме и предъявили ему обвинения в сотрудничестве с ФСБ.

По данным СМИ, корни конфликта кроются во вражде между и. о. главы СБУ Александром Покладом и руководителем офиса президента Украины Кириллом Будановым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине опубликовали видео перестрелки между подразделениями СБУ и ГУР.