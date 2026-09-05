Украинские СМИ сообщили об исчезновении генерального прокурора страны после обысков

Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти со вчерашнего дня. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По информации источников, Кравченко видели въезжающим в правительственный квартал, однако «с тех пор его больше никто не видел».

До этого в офисе у Кравченко прошли обыски. Также сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) наведались к его заместительнице Марии Вдовиченко и главе Одесской ОВА Олегу Киперу.

По информации украинских СМИ, в ходе операции «Карфаген» также был задержан начальник кибердепартамента Сергей Крапива.

Как рассказали в НАБУ, вскрылась преступная схема, в которой были задействованы сотрудники Генпрокуратуры Украины: они являлись членами преступной группировки, которая зарабатывала деньги, оказывая покровительство мошенническим кол-центрам. По данным ведомства, организаторы заработали на этом десятки миллионов гривен.

Ранее стало известно о распоряжении Зеленского об аресте детективов НАБУ.