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Политика

Украинские СМИ сообщили об исчезновении генерального прокурора страны после обысков

«Украинская правда» сообщила об исчезновении генпрокурора Кравченко
Телеграм-канал Инсайдер UA

Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти со вчерашнего дня. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По информации источников, Кравченко видели въезжающим в правительственный квартал, однако «с тех пор его больше никто не видел».

До этого в офисе у Кравченко прошли обыски. Также сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) наведались к его заместительнице Марии Вдовиченко и главе Одесской ОВА Олегу Киперу.

По информации украинских СМИ, в ходе операции «Карфаген» также был задержан начальник кибердепартамента Сергей Крапива.

Как рассказали в НАБУ, вскрылась преступная схема, в которой были задействованы сотрудники Генпрокуратуры Украины: они являлись членами преступной группировки, которая зарабатывала деньги, оказывая покровительство мошенническим кол-центрам. По данным ведомства, организаторы заработали на этом десятки миллионов гривен.

Ранее стало известно о распоряжении Зеленского об аресте детективов НАБУ.

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