Нигер поблагодарил Россию за помощь во время мятежа

Власти Нигера поблагодарили РФ за поддержку во время мятежа в августе

Нигеру поблагодарил Россию и ряд других стран за помощь в стабилизации обстановки в стране после попытки мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства африканской страны Сумана Бубакар, передает РИА Новости.

»[Власти] благодарят дружественные страны, в частности страны Альянса государств Сахеля, Алжир и Российскую Федерацию, которые продемонстрировали с самого начала этих событий солидарность в отношении народа Нигера и его институтов», — сказал Бубакар.

Группа военнослужащих Нигера в ночь на 29 августа устроила мятеж в столице Ниамее. Они попытались захватить аэропорт, военную базу, президентский дворец и телевидение. По данным местных СМИ, мятеж устроили молодые офицеры армии Нигера, недовольные ситуацией в стране.

За помощью в борьбе с мятежниками командование базы обратилось к Африканскому корпусу Минобороны РФ. Позже власти Нигера объявили, что мятеж подавлен, а контроль над объектами восстановлен.

Ранее Нигер обвинил Францию в провоцировании попытки мятежа.