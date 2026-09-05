Мирошник оценил реакцию Зеленского на удар по зданию СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел не связывать прилетевший в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева дрон с разборками силовиков. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», — написал посол.

В ночь на 2 сентября сотрудники СБУ и Главного управления разведки (ГУР) устроили несколько перестрелок между собой на улицах Киева. Согласно официальной версии СБУ, сотрудники службы совместно с ГУР предотвратили покушение на «одного из лидеров российского оппозиционного национального движения». Однако по другим, неподтвержденным данным, причиной перестрелки стало задержание СБУ россиянина, который работал в ГУР. Также по одной из версий, спецслужбы не поделили возможность «крышевать» мошеннический колл-центр.

4 сентября беспилотник атаковал центральное здание СБУ в Киеве. По словам Зеленского, дрон был российским и целился в кабинет главы спецслужбы Александра Поклада. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. В Госдуме не исключили, что удар стал ответом на украинские теракты, но допустили, что атаку могло осуществить украинское ГУР для сведения счетов после перестрелки между сотрудниками ведомств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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